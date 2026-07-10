Популярная авиакомпания отменила рейс из-за выходки членов экипажа перед вылетом

Несколько членов экипажа аивиакомпании отстранили от работы

Рейс British Airways отменили после того, как члены экипажа "напились в баре" отеля за несколько часов до запланированного вылета. Об этом сообщает The Independent.

Рейс BA254 из Бриджтауна, столицы Барбадоса, в лондонский аэропорт Хитроу был отменен 5 июля, из-за чего были сорваны планы на поездку примерно 330 пассажиров. Это произошло из-за того, что члены экипажа устроили "вечеринку с водкой и пивом". Издание утверждает, что одной из стюардесс стало плохо, а её коллега потерял сознание. Нескольких членов экипажа British Airways отстранили от работы на время проведения расследования.

Инцидент произошел в отеле формата "все включено" на побережье океана, который пользуется популярностью среди молодоженов. Название отеля не разглашается. Его постояльцы сняли членов экипажа на видео. Один из них, как утверждается, заявил:

Видео дня

Мы – экипаж British Airways. И что с того?

"Мы ожидаем от наших экипажей соблюдения самых высоких стандартов поведения и срочно расследуем этот инцидент", – заявили в British Airways.

Неприятный случай произошел на фоне потенциальных финансовых трудностей. В мае материнская компания British Airways – IAG – предупредила, что ее прибыль сократится. Из-за конфликта вокруг Ирана она ожидает, что расходы на топливо будут примерно на 2 млрд евро больше, чем планировалось.

Генеральный директор IAG Луис Гальего заявил, что компания не ожидает "никаких перебоев в течение летнего сезона" с поставками авиационного топлива, однако предупредил о росте расходов.

Ранее Гальего отметил, что British Airways адаптируется к неопределенности, вызванной подорожанием топлива, принимая "необходимые меры в отношении рентабельности, расходов и провозной способности". По его словам, всем авиакомпаниям необходимо повышать цены на билеты, чтобы смягчить влияние роста стоимости топлива, которое составляет примерно четверть их общих расходов. Топ-менеджер добавил, что в компании уверены в выбранной бизнес-модели.

После сообщения компании о том, что в этом году ее расходы на топливо достигнут 9 млрд евро, акции IAG в начале пятничных торгов подешевели на 4%.

Авиаперевозки – последние новости

Ранее британская авиакомпания beOnd, позиционирующая себя как первый в мире перевозчик, специализирующийся исключительно на "роскошных путешествиях", анонсировала новые рейсы на Мальдивы. Как писал Euronews Travel, с декабря 2026 года состоятельные путешественники смогут летать на эти острова в Индийском океане из Лондона и Парижа.

Сообщалось также, что американская United Airlines представила новую услугу Relax Row. Она позволяет пассажирам экономкласса забронировать отдельный ряд из трёх кресел, которые можно трансформировать в диван-кровать.

Вас также могут заинтересовать новости: