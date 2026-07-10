На следующей неделе в Украине потеплеет, - синоптик Диденко

Но в ближайшие выходные еще сохранится свежая и дождливая погода.

Уже на следующей неделе в Киеве и по всей Украине станет теплее. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко и добавила, что чрезвычайная жара маловероятна.

В ближайшие дни, 11 и 12 июля, в Украине ожидается много кратковременных дождей, однако они будут локальными и будут чередоваться с солнечными прояснениями. В субботу на юго-востоке, а в воскресенье в центре и на юге будет преобладать сухая погода.

"Температура воздуха пока будет умеренной, в течение дня ожидается +20…+25 градусов, в южной части +25…+28 градусов", – прогнозирует Наталья Диденко.

Видео дня

Погода в Киеве

Жителям столицы в течение 11-12 июля также стоит рассчитывать на кратковременные дожди, возможно с грозами.

Температура воздуха в Киеве будет достигать максимум +20...+22 градусов.

В Украину возвращается сильная жара – что известно

После периода прохлады в Украину снова вернется жара. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, с 14 июля температура начнет повышаться до +25…+30 °С, а уже 17–20 июля в большинстве областей ожидается +28…+33 °С. На юге и в Донбассе воздух местами разогреется до +34…+36 °С. В то же время в западных регионах возможны грозовые ливни, шквалы и град, тогда как на большей части страны будет преобладать жаркая и сухая погода.

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