Европа всерьёз заинтересовалась израильской ПВО 'Праща Давида': в чём её преимущества

На данный момент контракт заключила только Финляндия, однако Израиль ожидает, что в ближайшее время второе европейское государство также официально оформит заказ.

Европейские страны все активнее начали интересоваться израильской системой противоракетной обороны "Праща Давида" (David's Sling) с целью усиления защиты от ракетных и воздушных угроз со стороны России. Об этом изданию Business Insider сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

Директор и генеральный менеджер Израильской организации противоракетной обороны Моше Патель рассказал, что в течение прошлого года около двенадцати европейских государств проявили интерес к приобретению этого комплекса.

На данный момент контракт заключила только Финляндия, однако Израиль ожидает, что в ближайшее время второе европейское государство также официально оформит заказ. При этом Патель не раскрыл имена потенциальных покупателей.

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В издании считают, что рост интереса к израильской системе связан с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе, опытом отражения массированных ракетных атак Ирана и его союзников на Израиль, а также необходимостью приобретения высокотехнологичных средств ПВО. Ведь годы российских ударов по Украине и иранские ракетные атаки на Ближнем Востоке стали сигналом тревоги для континента.

Кроме того, интерес к израильской системе также объясняется трудностями с поставками американских комплексов Patriot, спрос на которые резко вырос из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке. К тому же, она более доступна, чем другие средства противовоздушной обороны, и чрезвычайно универсальна – способна бороться со многими различными угрозами, защищая при этом обширную территорию.

Патель рассказал, что система сочетает в себе широкий спектр возможностей, способна прикрывать значительные территории и является более доступной, чем ряд аналогов. Но поскольку комплекс создавался совместно со США, каждый его экспорт требует согласования с Вашингтоном.

"Праща Давида" широко использовалась Израилем в течение последних трех лет, когда он отражал ракетные атаки Ирана и его союзников, включая хуситов в Йемене и "Хезболлу" в Ливане.

"Праща Давида": что известно о системе

Как сообщал УНИАН, Израиль все чаще полагается на систему ПВО "Праща Давида" для перехвата иранских баллистических ракет. Эта технология позволяет государству экономить колоссальные средства при отражении массированных атак.

Согласно данным Минобороны Израиля, один запуск "Пращи Давида" обходится бюджету в 1 миллион долларов. И хотя это огромная сумма, система "первого уровня" Arrow 3, уничтожающая цели в космосе, требует 2,5 миллиона долларов за каждый запуск.

Система стала результатом сотрудничества израильской компании Rafael Advanced Defence Systems и американской Raytheon. Комплекс заполняет критический пробел в обороне, ведь "Железный купол" работает на малых расстояниях. Экзоатмосферная "Стрела" (Arrow 3) поражает высотные цели. "Рогатка Давида" – это та самая "золотая середина", которая держит под контролем небо на средних и больших дистанциях.

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