Как сделать квартиру удобной для кота: 6 простых рекомендаций

Эксперты советуют правильно организовать пространство, что не означает покупку дорогих игрушек.

Небольшие изменения в доме могут существенно улучшить самочувствие домашних кошек, которые постоянно живут в помещении. Как пишет на yahoo.com эксперт по уходу за кошками Кэрол Кассада, здоровый распорядок дня и правильно организованное пространство помогают животным оставаться активными, поддерживать физическое здоровье и получать достаточную умственную стимуляцию.

Эксперт отмечает, что домашние кошки почти полностью зависят от окружающей среды, ведь именно она предоставляет им возможности для игры, исследования территории и реализации природных инстинктов. По её словам, небольшие изменения могут уменьшить скуку, стресс и фрустрацию.

Кассада подчеркивает, что не обязательно покупать для кота дорогие аксессуары. Важен именно способ организации интерьера, а не конкретные предметы. В частности, по её словам, стоит позаботиться о следующих удобствах для кота:

Видео дня

Больше вертикального пространства. Автор рекомендует оборудовать для кота вертикальные маршруты – установить когтеточки-домики, полки или лежанки у окон. Это позволяет животному лазать, наблюдать за территорией и чувствовать себя в большей безопасности, особенно если жилье имеет небольшую площадь.

Возможность наблюдать за улицей. Еще один совет – обустроить высокое место у окна, откуда кот сможет наблюдать за птицами, белками, людьми и другими движущимися объектами. В публикации говорится, что такое занятие обеспечивает животному дополнительную умственную стимуляцию.

Короткие интерактивные игры. Кассада советует ежедневно проводить одну-две игровые сессии продолжительностью 10–15 минут с использованием удочек или игрушек, имитирующих добычу. Такие занятия помогают реализовать охотничий инстинкт, а периодическая смена игрушек поддерживает интерес животного.

Кормушки-головоломки. Автор также рекомендует использовать кормушки-головоломки или игры с поиском еды. Они заставляют кота прилагать усилия, чтобы получить корм, стимулируют мозговую активность и помогают медленнее есть тем животным, которые привыкли быстро проглатывать пищу.

Разнообразные места для царапания. Эксперты советуют размещать несколько поверхностей для царапания – как вертикальных, так и горизонтальных – рядом с местами отдыха и сна. Именно там кошки чаще всего любят точить когти, оставляя не только визуальные, но и запаховые метки.

Уютные укромные места. Особое внимание автор уделяет тихим местам для уединения. Картонные коробки, закрытые лежанки и уютные уголки могут стать для кота безопасным убежищем, которое помогает снизить уровень стресса и создает ощущение спокойствия.

"Многие люди считают, что для счастья домашней кошке нужны дорогие игрушки или масштабный ремонт дома, но небольшие изменения часто могут иметь ощутимое значение. Если у вас есть благоприятная для кота среда, которая является стимулирующей и предсказуемой, это может существенно изменить его жизнь и сделать его счастливее", – подчеркивает эксперт.

Другие публикации о домашних питомцах

Как писал УНИАН, кошки активно используют хвост как часть своего языка тела, но его сигналы следует интерпретировать в совокупности с положением ушей, глаз и всего тела.

Движения хвоста могут означать удовольствие, спокойствие, раздражение или страх, а взъерошенный или поджатый хвост сигнализирует об угрозе или подчинении.

Вас также могут заинтересовать новости: