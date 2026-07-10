Удары РФ по Украине ставят под угрозу миллионы исторических экземпляров растений в Киеве

Ученые хотят сохранить эту коллекцию, чтобы ее не уничтожили.

Киевский ботанический институт и национальный гербарий находятся недалеко от Майдана Независимости, где в 2013 году протестующие разбили лагерь и пережили морозную зиму. С тех пор снаряды стали падать еще ближе.

Как пишет earth.com, в одной из кладовых института в рядах архивных шкафов хранится более двух миллионов высушенных образцов растений - плоскопрессованных, промаркированных от руки, а в некоторых случаях - незаменимых.

На этом месте исследователи прессуют и систематизируют растения уже на протяжении столетий. Большинство людей не знает, что некоторые из этих прессованных образцов являются единственным официальным доказательством существования определенных видов.

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Коллекция Киевского гербария

В таких помещениях хранится Национальный гербарий Украины - коллекция, которую ученые обозначают кодом KW. С примерно 2,3 млн образцов она занимает второе место по величине среди коллекций растений и грибов в Восточной Европе.

"Призыв защитить ее раздается от команды во главе с Сергеем Мосякиным, который возглавляет Киевский институт ботаники имени М. Г. Холодного и курирует коллекцию гербария. К нему присоединились коллеги с нескольких континентов, чтобы обосновать необходимость сохранения коллекции", - добавили в материале.

Также известно, что официально основанная в 1921 году коллекция пополнилась старыми университетскими гербариями из Киева и Харькова, в которые вошли растения, прессованные еще в 1700-х годах. В настоящее время её листы документируют флору шести континентов, а не только Украины.

Угроза войны

В октябре 2022 года в результате ракетных ударов РФ по центру Киева были повреждены соседние научные и культурные здания. Такая атака была достаточно близкой, чтобы пошатнуть гербарий, но не настолько, чтобы уничтожить его.

"Коллекция пережила этот раунд, но опасность не уменьшилась. Повторные атаки и длительные отключения электроэнергии угрожают стабильным климатическим условиям, которые защищают хрупкие, столетние растения от разрушения. Ни один из этих оригиналов не хранится в качестве резервной копии в более безопасном месте. Один пожар, наводнение или прямое попадание могут уничтожить образцы, на сбор которых ушло два с половиной века", - говорится в материале.

Оцифровка образцов

Главным предложением команды является масштабная оцифровка - фотографии с высоким разрешением каждого листа, этикеток и всего остального, хранящиеся там, где к ним может получить доступ любой ученый.

"Сканирование - это не просто создание резервных копий. Когда изображения станут доступны для исследователей по всему миру, коллекция позволит им открывать ранее упущенные образцы и налаживать новые научные партнерства", - объяснил руководитель Института ботаники им. М. Г. Холодного в Киеве Сергей Мосякин.

Украинские ученые уже доказали, что этот подход работает. В рамках одного проекта был создан цифровой каталог исторической региональной коллекции с возможностью поиска, причем в первую очередь были оцифрованы самые хрупкие типовые листы. Поэтому именно этот подход сейчас рекомендуют применить к гораздо более обширному архиву Киевского гербария.

Таким образом, преобразование хрупкого национального архива в общий глобальный архив может гарантировать, что информация переживет любые последствия войны для здания.

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Как писал УНИАН, на Каховском водохранилище появились пеликаны. Операторы БПЛА 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое поле" зафиксировали, как жизнь возвращается туда, где враг оставил пустыню.

Также сообщалось, что в Вишневом зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха из-за ударов россиян.

"По данным среднесуточных наблюдений, в Вишневой общине зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, которая образуется в результате пожаров", - подчеркнули в Киевской ОВА.

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