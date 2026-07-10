Буданов: Украина - это избранный Богом народ, мы стоим и будем стоять

Украина – народ, избранный Богом, а величайшая православная святыня мира, которая уже более тысячи лет возвышается в Киеве, остается духовным символом несокрушимости украинцев. Именно поэтому Украина выстоит. Об этом заявил руководитель ОП Кирилл Буданов во время торжеств по случаю 975-летия основания Киево-Печерской лавры и Дня памяти преподобного Антония Печерского.

По словам главы Офиса Президента, украинский народ несет особую духовную миссию, а истоки православия берут начало именно на украинской земле.

"Украина – это избранный Богом народ. Поэтому мы все стоим и будем стоять. Отсюда все началось. Все православие – именно отсюда. Никто этого изменить не может", – подчеркнул Буданов.

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Он также отметил, что сегодня молитвы украинцев обращены за Украину, президента и весь украинский народ. И призвал украинцев и впредь сохранять веру, бороться и добросовестно выполнять свое дело.

"Величайшая православная святыня в мире – именно здесь, в Украине. Пока она стоит, Украина будет стоять", – подчеркнул глава ОП.

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что удар России по Лавре – преступление против христианской веры и православия.

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