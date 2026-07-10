15-летний школьник с помощью ChatGPT взломал аниме-сайт и отменил 46 тыс. подписок

Это уже второй подобный случай за последние полгода, где подростки превращает чат-бота в инструмент для кибератаки.

Полиция Токио арестовала 15-летнего школьника по подозрению в кибератаке на стриминговую платформу Bandai Channel, специализирующуюся на аниме. В результате атаки были принудительно удалены 46 тысяч пользовательских аккаунтов, пишет Asahi.

Подросток изучил сетевой трафик сервиса, нашел уязвимость и с помощью ChatGPT написал вредоносную программу, которая автоматически получала доступ к чужим аккаунтам и запускала процедуру отписки. Атака произошла еще в ноябре 2025 года, когда обвиняемый учился в третьем классе средней школы.

Ущерб оказался настолько серьезным, что Bandai Channel перестал работать на целый месяц. Все это время корпорация устраняла последствия взлома и возвращала деньги пострадавшим подписчикам. Через взлом утекли email и никнеймы пользователей, но случаев их использования пока не зафиксировано.

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На допросе школьник признал вину и заявил, что самостоятельно изучал программирование и заодно увлекался хакерством. Неприязни именно к этому ресурсу он не имел, а просто воспользовался легкодоступностью системы.

Отмечается, что это уже второй подобный случай в Японии за последние полгода. Оба инцидента объединяет одна тенденция: подростки превращает чат-бота в инструмент для атаки, которые раньше требовали значительно больше времени и навыков.

УНИАН писал, что создатели ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

Сегодня ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов. Ближайшие соперники – Perplexity и Google Gemini. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

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