Названы самые надежные и ненадежные модели жестких дисков в 2026 году

Лучшие показатели надежности продемонстрировали современные гелиевые HDD объемом 22, 24 и 26 ТБ.

Облачный провайдер Backblaze опубликовал свежий отчет о надежности жестких дисков по итогам первого квартала 2026 года. Анализ охватывает примерно 341 тысячи накопителей различных брендов и позволяет оценить их годовой коэффициент отказов (AFR).

Согласно отчету, средний показатель AFR по итогам квартала составил 1,24%, что выше, чем в предыдущем квартале, когда он достигал 1,13%, но и заметно ниже за аналогичный период прошлого года – 1,42%.

Лучшие показатели надежности продемонстрировали современные гелиевые HDD объемом 22 ТБ, 24 ТБ и 26 ТБ. В числе наиболее стабильных моделей оказались накопители линеек Toshiba MG и WD Ultrastar DC, которые показали минимальное количество отказов при длительной эксплуатации.

Видео дня

В то же время самыми проблемными в статистике Backblaze стали жесткие диски Seagate Exos объемом 10 и 14 терабайт – модели ST10000NM0086 и ST14000NM0138. Да и в целом устройства этого производителя оказались наименее стойкими по итогам последних трех лет.

Подобные отчеты о надежности жестких дисков раз в квартал, основываясь на данных, собранных в своих дата-центрах. Эта статистика считается одним из самых масштабных и авторитетных независимых источников информации о надежности жестких дисков (HDD).

Ранее в сети обратили внимание, что вслед за оперативной памятью и SSD резко подскочили цены на HDD. Если еще недавно жесткий диск 3,5 стоил около 50-70 долларов, то сейчас за аналогичную модель придется отдать больше 100 долларов.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Мобильная RTX 4060 стала самой популярной видеокартой среди геймеров, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

Вас также могут заинтересовать новости: