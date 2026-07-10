Кореянки веками использовали рисовую воду для ухода за кожей: что выяснили ученые

Оказалось, что часть мифа подтверждается химией, а часть – это маркетинговая легенда.

Традиция умываться рисовой водой существует в Азии веками, а сейчас о ней активно говорят и бьюти-блогеры, пишет Space Daily.

Идея не является сугубо корейской, хотя чаще всего этот ритуал приписывают именно корейкам. Подобные практики существовали в Японии периода Хэйан, где женщины при дворе мыли волосы рисовыми отрубями (коменука), а женщины народности яо в южном Китае до сих пор ферментируют рисовую воду для тех же целей.

В Корее эту традицию обычно связывают с бытом времен династии Чосон. Впрочем, многие "исторические" детали, которые сегодня тиражируются в сети – с точными рецептами и датами – на самом деле придуманы значительно позже, ради красоты истории.

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Рисовые отруби – внешний слой зерна – содержат полезные вещества: гамма-оризанол, токоферолы и токотриенолы (формы витамина Е), феруловую кислоту и витамины группы В. В исследовании 2025 года, опубликованном в журнале Frontiers in Pharmacology, учёные подвергли ферментации экстракт рисовых отрубей с помощью грибка Aspergillus oryzae – того самого, который используют для производства сакэ и мисо.

По результатам работы, ферментированный экстракт повышал выработку коллагена и эластина в клеточных культурах и улучшал состояние кожи у мышей. По мнению авторов исследования, ферментация расщепляет крупные молекулы на более мелкие, которые кожа усваивает легче. Впрочем, есть важное предостережение: эксперимент проводился только на клетках и мышах, испытаний на людях пока не было.

Более обширный обзор научной литературы 2025 года в журнале Cosmetics, подготовленный исследователями из Хуачжунского университета науки и технологий, показал, что продукты ферментации риса способны уменьшать выработку меланина, осветлять пигментные пятна и поддерживать выработку коллагена. При этом сами авторы честно признали: прежде чем говорить о доказанной эффективности, необходимы стандартизированное производство и масштабные клинические испытания на людях.

Кислота, которая действительно работает

Главная связь между рисом и осветлением кожи – это одно конкретное вещество, койевая кислота. Она является побочным продуктом ферментации грибком Aspergillus oryzae. Койевая кислота блокирует тирозиназу – фермент, который организм использует для выработки меланина, – связывая медь, необходимую ферменту для работы.

Обзор 2022 года в журнале Cosmetics называет её одним из наиболее изученных веществ для осветления кожи, которое применяют против веснушек, пигментных пятен, меланизма и постакне. Впрочем, допустимая концентрация для косметического использования – всего около одного процента, поскольку в более высоких дозах вещество токсично для клеток.

Клинических исследований на людях немного. В одном из исследований с использованием гиперспектральной камеры двенадцати пациентам с постакне-пятнами наносили трехпроцентную койевую кислоту – и примерно у трех четвертей участников зафиксировали осветление кожи. Двенадцать участников – это лишь намек на эффект, а не доказательство: чтобы его подтвердить, понадобятся гораздо более масштабные испытания.

Где фольклор и наука расходятся

Клинические доказательства касаются изолированных веществ в контролируемых концентрациях: койевая кислота на уровне примерно одного процента, антиоксиданты – в точно отмеренных дозах в готовых косметических формулах. Обычная вода после промывки риса – совсем другая история. Никто точно не знает, сколько койовой или феруловой кислоты или витаминов группы В содержится в конкретной банке домашней ферментированной рисовой воды – это зависит от сорта риса, температуры и времени ферментации. То, что вещество содержит полезный компонент, ещё не означает, что оно доставляет его в эффективной дозе.

Лабораторные исследования также проводились в основном с концентрированными экстрактами отрубей, а не с мутной водой, остающейся после промывки риса для ужина. К тому же койевая кислота – главное "осветляющее" вещество – может раздражать кожу или повышать её чувствительность, поэтому регулирующие органы и ограничивают её концентрацию. Людям с стойкой пигментацией, такой как меланизм, стоит обращаться к дерматологу, а не к народным рецептам – хотя бы потому, что врач способен выявить причины проблемы, которые простым ополаскиванием не устранить, говорят учёные.

Это не означает, что традиция – ерунда. Рисовые отруби действительно содержат антиоксиданты, а ферментация, похоже, делает их более доступными для кожи. Эта категория ингредиентов одновременно перспективна и малоизучена. Вопрос лишь в том, проведут ли наконец масштабные контролируемые испытания на людях, которых требуют авторы обзоров, и смогут ли стандартизированные ферментированные рисовые средства повторить на коже то, что их отдельные компоненты уже демонстрируют в пробирке.

Уход за кожей – советы от дерматолога

Ранее УНИАН сообщал, какие витамины лучше всего подходят для здоровой кожи. Дерматолог Мариса Гаршик объясняла, что витамин С стимулирует выработку коллагена, защищает кожу от окислительного стресса и помогает уменьшить пигментацию, тогда как витамин Е укрепляет кожный барьер, удерживает влагу и успокаивает воспаления. По ее словам, выбор между витаминами зависит от того, какая проблема беспокоит больше всего – признаки старения или сухость и раздражение кожи.

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