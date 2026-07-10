Xiaomi показала новый 'планшетофон' с экраном 7 дюймов и огромной батареей (фото)

Устройство будет представлено уже 14 июля вместе с Redmi Note 17 Pro.

Xiaomi назначила на 14 июля презентацию бюджетной серии Redmi Note 17, которая будет включать две модели – 17 и 17 Pro. Вместе с этим корпорация показала рендеры базовой модели и подтвердила ключевые особенности.

Судя по тизерам, главной особенностью смартфона станет 7-дюймовый экран OLED с частотой обновления 120 Гц. Диагональ в 7 дюймов выводит гаджет за пределы привычных смартфонов, которые ограничиваются 6,9 дюйма. Такие гиб риды называют фаблетами или планшетофонами.

Производитель заявляет, что панель обеспечивает яркость до 1200 нит в полноэкранном режиме, также заявлены фирменные технологии защиты зрения.

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Еще одной сильной стороной Redmi Note 17 станет аккумулятор емкостью 8000 мАч. Он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную проводную зарядку на 22,5 Вт, позволяющую подзаряжать другие устройства.

Вместе с характеристиками компания показала новый цвет смартфона – Meteor Purple ("Метеоритный фиолетовый"). Задняя панель выполнена с декоративным узором, напоминающим следы метеорного дождя на ночном небе.

Ранее стало известно, что внутри Redmi Note 17 будет стоять процессор Snapdragon 6s Gen 4, тогда как Redmi Note 17 Pro оснастят более производительным Snapdragon 6 Gen 5. Также "прошка" получит аккумулятор емкостью 9000 мАч.

А уже в сентябре компания представит флагманскую линейку Xiaomi 18 Pro. Причем, если верить слухам, базовую модель перенесут на 2027 год.

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