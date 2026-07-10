Xiaomi показала новый 'планшетофон' с экраном 7 дюймов и огромной батареей (фото)

Xiaomi назначила на 14 июля презентацию бюджетной серии Redmi Note 17, которая будет включать две модели – 17 и 17 Pro. Вместе с этим корпорация показала рендеры базовой модели и подтвердила ключевые особенности.

Судя по тизерам, главной особенностью смартфона станет 7-дюймовый экран OLED с частотой обновления 120 Гц. Диагональ в 7 дюймов выводит гаджет за пределы привычных смартфонов, которые ограничиваются 6,9 дюйма. Такие гибриды называют фаблетами или планшетофонами.

Производитель заявляет, что панель обеспечивает яркость до 1200 нит в полноэкранном режиме, также заявлены фирменные технологии защиты зрения.

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Xiaomi показала новый 'планшетофон' с экраном 7 дюймов и огромной батареей (фото)

Еще одной сильной стороной Redmi Note 17 станет аккумулятор емкостью 8000 мАч. Он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную проводную зарядку на 22,5 Вт, позволяющую подзаряжать другие устройства.

Вместе с характеристиками компания показала новый цвет смартфона – Meteor Purple ("Метеоритный фиолетовый"). Задняя панель выполнена с декоративным узором, напоминающим следы метеорного дождя на ночном небе.

Xiaomi показала новый 'планшетофон' с экраном 7 дюймов и огромной батареей (фото)

Ранее стало известно, что внутри Redmi Note 17 будет стоять процессор Snapdragon 6s Gen 4, тогда как Redmi Note 17 Pro оснастят более производительным Snapdragon 6 Gen 5. Также "прошка" получит аккумулятор емкостью 9000 мАч. 

А уже в сентябре компания представит флагманскую линейку Xiaomi 18 Pro. Причем, если верить слухам, базовую модель перенесут на 2027 год.

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