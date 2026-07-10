Врачи назвали неожиданную привычку, которая поможет похудеть

Новые исследования показывают, что недостаток сна повышает риск увеличения веса.

Большинство людей знают, что здоровое питание и регулярные физические упражнения важны для поддержания или снижения веса, однако новые исследования показывают, что есть еще один фактор образа жизни, который многие упускают из виду: сон.

Как пишет Prevention, в исследовании, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine, были проанализированы данные двух рандомизированных испытаний. В испытаниях приняли участие 95 взрослых, которые регулярно спали семь и более часов в сутки. При этом в рамках эксперимента участникам было предложено спать на 1,5 часа меньше обычного в течение шести недель. В это время исследователи отслеживали процент жира в организме участников, их вес, окружность талии и множество других показателей, связанных с весом.

Хотя период исследования был относительно коротким, исследователи обнаружили, что когда участники спали меньше, у них наблюдалось неболькое увеличение нескольких показателей, связанных с весом – в частности, средний вес увеличился примерно на полкилограмма, а окружность талии – на 0,52 сантиметра. Исследователи также обнаружили, что участники проводили примерно на 17,2 минуты больше времени в день в сидячем положении, когда испытывали недостаток сна.

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Почему сон так влияет на вес?

Это исследование просто выявило связь между недостаточным сном и повышенным риском увеличения веса – оно не доказало, что именно недостаток сна является причиной увеличения веса. Тем не менее, врачи говорят, что есть несколько причин, по которым недостаток сна может затруднить похудение.

Одна из них заключается в том, что недосыпание может повысить вероятность переедания.

Гормоны, регулирующие чувство голода, также могут страдать от недостатка сна, говорит профессор нутрициологии Мари-Пьер Сент-Онж. Это повышает вероятность переедания в состоянии усталости.

Поскольку недостаток сна вызывает усталость, он также снижает вероятность физической активности, отмечает доктор медицины Бет Малоу. "Люди, страдающие от недосыпа, также могут есть ночью, когда им следует спать", – говорит она.

Недостаток сна может даже снизить чувствительность организма к инсулину – гормону, который помогает доставлять глюкозу в клетки, где она используется для получения энергии, говорит доктор медицинских наук Мир Али. В результате вы можете хуже усваивать сахара, и у вас может увеличиться накопление жира.

Как сон улучшает здоровье?

"Центры головного мозга, участвующие в когнитивном контроле, более активны, когда люди хорошо выспались, по сравнению с теми, кто испытывает недостаток сна. В целом, люди менее импульсивны и принимают более рациональные решения, когда хорошо выспались", – говорит доктор Сент-Онж. Она отмечает, что это, вероятно, распространяется и на питание, и на физическую активность – то есть, вы с большей вероятностью будете делать более правильный выбор в отношении еды и физических упражнений, когда хорошо выспались.

Более продолжительный сон также связан с более низким кровяным давлением и лучшей чувствительностью к инсулину, а также с более низким уровнем окислительного стресса.

Ранее ученые установили, что люди, которые постоянно спят менее семи часов в сутки, по статистике живут меньше. Недосыпание оказывает более сильное влияние на продолжительность жизни, чем рацион, физическая активность и одиночество.

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