ДТЭК получил престижную международную премию CIPR за исполнение 'Щедрика' на разрушенной ТЭС

Компания ДТЭК была удостоена международной награды Королевского института связей с общественностью (CIPR) за исполнение хором композиции "Щедрик" на разрушенной теплоэлектростанции. Об этом говорится в сообщении на сайте CIPR.

Отмечается, что ДТЭК одержала победу в номинации "Лучшее событие" за исполнение хором композиции "Щедрик" на территории разрушенной ТЭС компании.

"Это событие стало редким примером культурного единства, сумевшего превратить страх, изнеможение и разочарование в надежду, благодарность и глобальную солидарность. Проведенное на территории разрушенной электростанции во время самой мрачной военной зимы в Украине, эмоционально мощное исполнение "Щедрика" стало одновременно глубоко человеческим и чрезвычайно рискованным", – говорится в сообщении.

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В CIPR подчеркнули, что, соединив культуру с реальностью войны, этот проект обеспечил значительный репутационный эффект для ДТЭК, вдохновил международное сообщество на поддержку Украины и непосредственно способствовал привлечению миллионов на критически важную помощь украинской энергетике.

Кроме того, ДТЭК стал финалистом в номинации "Управление кризисами и репутацией" за кампанию "Свет держится на тех, кто…".

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова получил две престижные награды SABRE за зимние кампании.

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