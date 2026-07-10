КНДР использует уроки войны РФ против Украины для подготовки к новому конфликту, - эксперты

Темпы развития беспилотной войны в российско-украинском конфликте просто ошеломляют.

Северная Корея обратила внимание на то, как РФ использовала беспилотники в войне против Украины, поэтому теперь применяет эти уроки к потенциальному конфликту с Южной Кореей. Об этом пишет National Defense.

"Российско-украинский конфликт научил Северную Корею ценить пополнение своего арсенала многочисленными небольшими боевыми дронами, а также недорогими одноразовыми ударными дронами театра военных действий, такими как разработанная в Иране система "Шахед-136", которую использует Россия", - сказал Ванн Дипен, независимый консультант, проработавший 34 года в правительстве США, во время панельной дискуссии, организованной Центром национальных интересов.

По его словам, КНДР работает над расширением производства как дронов "Шахед", так и более мелких БпЛА при содействии РФ.

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В то же время под влиянием технологического прогресса северокорейские вооруженные силы переориентировались на многосферные возможности, развитие которых ускорилось благодаря потенциальному сотрудничеству с Россией, подчеркнула старший научный сотрудник Стимсон-центра и директор "38 North" Дженни Таун.

По её словам, к многосферным возможностям, вызывающим интерес, относятся ударные дроны на базе искусственного интеллекта, электронное оружие для парализации командных центров противника, космическое оружие, такие как противоспутниковые системы, а также улучшение их космических и разведывательных возможностей.

В свою очередь старший аналитик Центра военно-морских анализов и основатель компании True North Policy Джеффри Эдмондс подчеркнул, что почти все вооруженные силы изучают вопрос появления беспилотников из-за прозрачности современного поля боя. По его словам, темпы развития беспилотной войны в российско-украинском конфликте просто ошеломляют.

"Вместе с развитием БпЛА будут появляться и технологии противодействия. Я считаю, что нам нужно, во-первых, инвестировать в эти технологии, а во-вторых, следить за ними и за тем, как они влияют на поле боя", - добавил Эдмондс.

Как отметила Таун, так же, как технологии изменили подход вооруженных сил к современной войне, изменились и правила.

"Раньше существовала идея о том, что гражданская и критическая инфраструктура является неприкосновенной территорией - теперь эти цели также становятся объектами атак, и это действительно меняет характер ведения войны. Мы видели это в России и Иране, где были нанесены удары по многим гражданским объектам, особенно во время войны в России, в частности по энергетическим и коммуникационным сетям, что создает совершенно иной характер ведения войны", - добавила эксперт.

В свою очередь, так же как Россия пыталась ограничить доступ Украины к спутниковой связи, Северная Корея провела успешные испытания средств радиоэлектронного подавления, чтобы парализовать работу коммерческих аэропортов, что ставит под сомнение актуальность планов гражданской обороны и подготовки Южной Кореи, а также её способность справиться с перебоями в связи и противоспутниковым оружием, сказала Таун.

Несмотря на уязвимые места, с которыми может столкнуться Южная Корея в случае потенциального конфликта с КНДР, украинская инфраструктура оказалась более устойчивой, чем ожидала Россия.

"Сам мир устойчив к изменениям, и, на мой взгляд, люди утратили это из виду из-за современных технологий. Всё просто стало более устойчивым", - высказался Эдмондс.

КНДР и Южная Корея - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что Южная Корея подготовит полмиллиона операторов дронов для борьбы с КНДР и распределит десятки тысяч беспилотных систем среди передовых подразделений.

"Беспилотники больше не должны быть оборудованием, используемым ограниченным количеством подразделений, а должны стать универсальным боевым инструментом", - подчеркнул министр обороны Ан Гю-бак, добавив, что войска должны использовать их как "второе личное оружие".

Также Южная Корея намерена принять всех пленных военнослужащих КНДР, которые выразят такое желание. По информации Reuters, главным условием для переезда является добровольное и самостоятельное решение самого военнопленного.

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