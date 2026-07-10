Премьер Бельгии вернулся после саммита НАТО с револьвером от Эрдогана, не зная об этом

Политик, обнаружив револьвер, сдал его в полицию аэропорта в Мельсбруке.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и другие руководители правительства получили в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана именной револьвер и шесть патронов в память о недавнем саммите НАТО в Анкаре. Об этом сообщила газета De Morgen, передает Belga News Agency.

Теперь все руководители должны решить, что делать с этим подарком.

"Эрдоган вручил именной револьвер и шесть патронов в качестве дипломатического подарка другим лидерам стран НАТО. Такой же подарок получил и премьер-министр Де Вевер, который вернулся домой с револьвером, на стволе которого выгравировано его имя. Однако, как сообщается, премьер-министр узнал о содержимом подарка лишь после приземления на военном аэродроме в Мельсбруке", - говорится в материале.

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По информации журналистов, политик, обнаружив револьвер, оставил его в полиции аэропорта в Мельсбруке. Там его хранили в сейфе для оружия.

"К моменту прибытия в Бельгию первые сообщения об этом примечательном подарке уже появились на зарубежных новостных сайтах. Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер упомянул об этом подарке в среду вечером, отметив, что его вручили всем лидерам НАТО. Он оставил оружие в Турции, поскольку ввезти его в Великобританию было бы незаконно, несмотря на записку от Эрдогана, освобождавшую этот подарок от экспортного контроля", - уточнило издание.

В то же время пресс-секретарь немецкого канцлера Фридриха Мерца заявил, что полученное им оружие было передано в посольство, чтобы его можно было легально ввезти и включить в коллекцию официальных подарков. То же самое сделал и премьер-министр Нидерландов Роб Джеттен для разоружения и хранения револьвера.

Президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также получили в подарок такие пистолеты. В частности, пресс-секретарь фон дер Ляйен сообщил, что "оружие будет безопасно транспортировано и будет храниться".

"Председатель планирует передать оружие в военный музей после того, как его обезвредят", - отметил он.

Саммит НАТО - последние новости

Ранее Politico писало, что саммит НАТО в Анкаре стал упущенной возможностью из-за политики Трампа. По словам автора материала, новая реальность такова: США больше не являются надежным союзником.

"Даже если новый президент подтвердит приверженность Америки НАТО и статье 5 (как это сделал Трамп в Анкаре), Европе придется взять на себя гораздо большую ответственность за собственную оборону. Управление переходом от альянса под руководством США к альянсу под руководством Европы - это задача номер один. И НАТО не нужно, чтобы его лидеры собирались каждый год, чтобы это осуществить", - высказался эксперт.

В то же время в России устроили истерику из-за решения на саммите НАТО по Украине. В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что приоритеты НАТО остаются неизменными.

"Милитаризация европейского континента, акцент на наращивании обороноспособности, подготовка к вооруженному конфликту с Россией и, конечно же, помощь Украине", - заявила она.

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