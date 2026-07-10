В Нидерландах сделали неутешительное заявление о системах Patriot для Украины

Министр пояснил: всё, что страна могла передать, – уже передано.

Нидерланды исчерпали свои возможности по передаче Украине систем Patriot и ракет к ним, поэтому необходимо усилить давление на другие страны, чтобы они поставляли Киеву это оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен в интервью "Радио Свобода".

"Все, что мы могли передать, мы уже передали. Сейчас – в частности, в ходе наших переговоров с президентом Зеленским и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой – мы пытаемся понять, как совместными усилиями побудить другие страны делать больше", – сказал он.

По словам министра, Нидерланды, наряду с несколькими другими государствами, являются лидерами в этом вопросе. Он подчеркнул, что его страна имеет возможность и желание продолжать оказывать поддержку.

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"Мы считаем это чрезвычайно важным не только для Украины, но и для нашей собственной безопасности", – подчеркнул Берендсен.

Министр пояснил, что все, что вкладывается в Украину, – это инвестиция в европейскую безопасность, в частности благодаря знаниям, опыту и инновациям, которые сейчас развиваются в украинском оборонно-промышленном комплексе.

"Но нам нужно активнее оказывать давление на другие страны, чтобы они также подключились и внесли свой вклад. И мы делаем это вместе с Украиной", – сказал он.

Patriot для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни Украина получит от Соединенных Штатов Америки ракеты PAC-3 для зенитного ракетного комплекса Patriot. Кроме того, есть еще альтернативные пакеты, о которых официально не сообщается.

В то же время Зеленский отметил, что этого недостаточно, и приходится добывать из каждой страны по пять, десять, двадцать ракет".

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам разрешение на производство перехватчиков для систем Patriot. В то же время СМИ пишут, что налаживание производства этих ракет в Украине будет длительным и сложным процессом и может занять годы.

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