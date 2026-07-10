В Киеве прощаются с погибшим воином и медийщиком Иваном Трембовецким

Иван Трембовецкий защищал Украину с 2014 года, сражался за Донецкий аэропорт, служил в ГУР и в батальоне беспилотных систем "Черный сокол".

В Киеве простятся с защитником Украины, бывшим выпусковым редактором телеканала ТЕТ Иваном Трембовецким (позывной "Юнга"). Воин погиб 5 июля во время выполнения боевого задания на Сумском направлении.

Иван Трембовецкий встал на защиту Украины еще в 2014 году. В рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины он участвовал в боях за Дебальцево и Пески, а также защищал Донецкий аэропорт.

После начала полномасштабного вторжения России военный вновь вернулся в ряды защитников Украины. В течение последних трех лет он проходил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Впоследствии Иван Трембовецкий перевелся в 238-й отдельный батальон беспилотных систем "Черный сокол" 8-го армейского корпуса Десантно-штурмовых войск, где выполнял боевые задачи на Сумском направлении. Жизнь защитника оборвалась 5 июля.

После церемонии прощания в Михайловском Золотоверхом соборе и почтения памяти на Майдане Независимости Героя похоронят на Лесном кладбище в Киеве.

У Ивана Трембовецкого остались жена и две дочери. Поддержать семью можно по реквизитам:

Банк: https://send.monobank.ua/jar/8eckaiJqt3

Номер банковской карты: 4874100030039393