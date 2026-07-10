Почему мы доверяем чужому мнению больше, чем своему: ответ дал философ ещё 2000 лет назад

Откуда берется привычка ориентироваться на других, даже когда речь идет о собственных достижениях?

Каждый человек склонен защищать себя превыше всего, однако в минуты сомнений мы почему-то легко отдаем право оценивать собственную ценность совершенно посторонним людям. На этот странный психологический феномен, который остается неизменным уже более двадцати веков, обратил внимание писатель Мал Джеймс в своей статье для издания Space Daily.

Философ и император Марк Аврелий ещё два тысячелетия назад писал в своём дневнике об этом парадоксе.

"Я часто задумывался, как так получилось, что каждый человек любит себя больше всех остальных, но при этом меньше ценит своё мнение о себе, чем мнение других", – говорилось в записях.

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Эта фраза точно описывает привычное поведение: человек что-то делает, еще и сам не успел понять, нравится ему результат или нет, а уже представляет себе реакцию окружающих.

Эта привычка ярко проявляется у творческих людей во время работы над текстами. Склонность бесконечно "шлифовать" написанное связана не с реальной необходимостью, а с тревогой по поводу того, как это воспримут читатели. Впрочем, как показывают наблюдения, лучше всего "заходят" именно те материалы, где авторы откровенно пишут о неудачах и ошибках, а не пытаются выглядеть безупречно.

Отдельно в материале упоминается исследование Корнельского университета 2016 года, проведенное Энтони Барроу и Николетт Рейнон. Ученые выяснили, что лайки в соцсетях повышают самооценку преимущественно у тех, кто слабо ощущает цель в жизни.

Барроу пояснил:

"Те, кто отличался более высокой целеустремленностью, не повышали самооценку, даже когда им говорили, что они получили большое количество лайков".

Смартфоны и социальные сети лишь обострили эту давнюю человеческую черту. Если во времена Аврелия на "приговор" окружающих приходилось ждать неделями – из-за сплетен и взглядов, – то теперь достаточно обновить страницу, чтобы увидеть счетчик лайков или подписчиков.

Совет, который предлагает писатель, довольно прост: перед любым выбором спрашивать себя, выдержит ли причина этого решения "проверку" – действительно ли она ваша, а не попытка угодить воображаемой аудитории.

Психология – другие новости

Ранее доктор философии Роберт Пафф писал, что большинство людей живут так, будто за ними постоянно наблюдают – это проявление так называемого эффекта прожектора (рампы). Речь идет о когнитивном искажении, из-за которого человеку кажется, будто окружающие внимательно следят за каждым его шагом, хотя на самом деле другие гораздо реже замечают чужие ошибки или решения, чем принято считать.

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