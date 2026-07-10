Бояться нужно не вторжения: эксперт раскрыл, какими будут войны будущего

Фактически технологии беспилотников и ракет означают, что каждый гражданин будет участником войн, которые ведет его страна.

Война в Украине превращается в соревнование между возможностями беспилотников, и это показывает главную опасность в войнах будущего. Как пишет британский обозреватель Мэттью Пэррис в статье для The Spectator, новая война будет гораздо больше похожа на террористическое восстание.

"Появление беспилотников в качестве основного оружия агрессии грозит превратить всё это в нечто вроде видеоигры для всех участников", - пишет эксперт.

Это уже имеет последствия для планирования обороны - потребности в закупках теперь должны быть переориентированы с новых эсминцев на беспилотники и корабли для их доставки, а количество солдат может не определять исход конфликта.

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При этом в новом стиле войны есть кое-что ужасающее, отмечает он, упоминая комментарий одного из украинских операторов беспилотников корреспонденту The Times: "Технологии, которыми мы обладаем сегодня, означают, что война больше не является чем-то, где вы можете просто войти на чужую территорию и держаться от неё на расстоянии. Она вернется к вам домой. И когда вы чувствуете запах войны у своего порога, вы воспринимаете её совершенно иначе, чем когда просто смотрите картинку по телевизору".

Фактически технологии беспилотников и ракет означают, что каждый гражданин будет участником войн, которые ведет его страна, пишет обозреватель:

"Мы больше не сможем наблюдать издалека за действиями наших армий. Новая война будет гораздо больше похожа на террористическое восстание - за исключением того, что террористами будут враждебные государства, дистанционно осуществляющие взрывы".

При этом если в прошлых войнах кампании бомбардировок мирного населения были скорее подготовкой к вторжению, то сейчас это больше не рассматривается как вариант.

"Никто не планирует вторжение или оккупацию нашей страны, и, по крайней мере, при моей жизни, вряд ли кто-то собирается это делать. Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что конфликты, которые могут нас затронуть, будут на более низком уровне – где-то между угрозой и неприятностью – но при этом будут постоянными и затяжными. Действуя на расстоянии и используя дистанционно управляемые технологии, наши враги будут обладать возможностью (которой будем обладать и мы) стать настоящей кровавой занозой: шершнями, которых мы можем прихлопнуть, но чьи гнезда мы не можем уничтожить", - подчеркивает он.

РФ готовится к атаке на НАТО

Как отмечают эксперты, Россия все активнее готовит свои беспилотные силы к возможному масштабному конфликту с Западом. При этом Россия уже располагает большими запасами ударных дронов Shahed и значительным количеством FPV-беспилотников, которые могут сыграть ключевую роль в будущих военных операциях.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупреждает, что Россия может готовить провокацию против его страны.

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