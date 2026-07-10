Падалко честно рассказала, как переживает мобилизацию 19-летнего сына

Михаил пошел на службу в прошлом году.

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала о переживаниях за сына, который был мобилизован.

Не секрет, что Михаил поступил на военную службу в 18 лет. По словам звездной мамы, она восприняла его решение сложнее, чем когда её муж Егор Соболев ушёл в ВСУ.

"Мобилизация мужа по сравнению с мобилизацией сына – это вообще несравнимые вещи... Столько переживаний и волнений из-за сына. Для меня это до сих пор непостижимые вещи, которые я не могу до конца принять", – подчеркнула Маричка в интервью Маше Ефросининой.

Видео дня

Падалко добавила, что Михаил подписал контракт "18-24" на должность пилота БПЛА, которая предусматривает выполнение боевых задач. Однако она пока не представляет сына в этой роли и высказалась на эту тему так:

"Я не представляю его на боевом задании. Возможно, даже не хочу, чтобы эти образы возникали в голове, просто чтобы сохранить свое психическое здоровье, чтобы просыпаться и засыпать. Когда у меня возникают какие-то приступы переживаний, то это происходит очень неожиданно и не связано вообще с его военной службой".

Кстати, парень попросил Маричку не рассказывать о нём публично, чтобы сослуживцы не знали, что его родители – известные люди в Украине. Однако телеведущая лишь подчеркнула, что Михаил очень ответственен на службе.

"У него просто фантастические результаты, но на войне бывают такие испытания, к которым ты точно не готов в 19 лет. Он берет на себя слишком много ответственности за вещи, за которые точно отвечает Россия, а не Михаил Соболев", – рассказала Падалко.

Напомним, ранее Маричка Падалко откровенно рассказала, как её сын и муж изменились во время службы в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: