Одинокий дельфин – плохой знак: в Черном море массово погибают млекопитающие

Китообразные – социальные животные, и в морской среде обычно появляются в поле зрения человека стаями.

Когда к пляжу, где много людей, подплывает одинокий дельфин, это, скорее всего, плохой знак – вероятно, млекопитающее получило сотрясение мозга из-за взрывов и дезориентировано. Об этом заявил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, в последнее время к берегам Одессы все чаще подплывают одиночные черноморские китообразные, в частности азовки. Когда это происходит вблизи пляжей, где много людей, отдыхающие пытаются поймать животное и устраивают различные мероприятия по так называемому "спасению", отмечает ученый. Он подчеркивает, что появление рядом с людьми млекопитающего, которое "путешествует" в одиночестве, – плохой знак.

"Нужно понимать, что дельфины – это социальные животные, которые своим поведением во многом похожи на людей. В морской среде они обычно появляются в поле зрения человека стаями, и это афалина. Но когда одно животное из китообразных, такое как азовка, которая сейчас часто подплывает вплотную к берегу и людям, – это аномалия. Люди же часто обращаются с ней, как с беззащитным котенком, пытаясь "помочь", чем наносят животному еще больший, критический стресс", – утверждает исследователь.

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Такое одиночное животное, как правило, находится в состоянии шока, объясняет он. Ведь во время полномасштабного вторжения РФ в Украину китообразные получают тяжелые контузии из-за мощного военного шума в морской акватории.

"Особенно чувствительны к этим факторам китообразные – именно азовки", – подчеркивает Русев.

По его словам, война создает чрезвычайно ужасные и смертоносные условия для жизни морских млекопитающих. Помимо самой контузии и невероятного стресса, такое одинокое животное у берега теряет способность нормально питаться. Из-за этого у него стремительно ослабевает иммунная система, и на этом фоне организм атакуют типичные для китообразных инфекции – в частности, морбиловирусы, объясняет ученый. В итоге инфицированные животные обычно вскоре гибнут, добавляет Русев.

Он призывает не трогать таких животных и ни в коем случае не прикасаться к ним – действия некомпетентного человека могут нанести еще больший вред.

"Одиночное китообразное животное на мелководье у берега – это ненормальное явление, свидетельствующее о том, что животное попало в беду", – констатирует исследователь.

По его данным, в ходе мониторинга побережья Черного моря в пределах национального парка только 6–8 июля были обнаружены тела 7 азовок – редких животных, занесенных в Красный список МСОП (IUCN). За 50 дней на территории национального парка официально зафиксировано 74 мертвых млекопитающих. Как отметил исследователь, мертвые дельфины выбрасываются на берег и в других частях побережья Одесской области, а также в Николаевской области и соседних странах – Румынии, Болгарии и т. д.

"Помимо трупов, на берег выбрасываются и контуженные дельфины... Однако реальное общее количество убитых животных значительно выше… – за период полномасштабного вторжения – более 100 000", – утверждает Русев.

Он объясняет, что зафиксировать погибших азовок удается нечасто – лишь 5 % тел выбрасывается на берег, остальные тонут в море. Кроме того, мертвыми млекопитающими питаются шакалы и т. д.

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Как писал УНИАН, в начале июня исследователь сообщил, что в Одесской области, на территории Национального парка "Тузловские лиманы", нашли более двух десятков мертвых дельфинов. Отмечалось, что такого количества мертвых дельфинов за один день во время войны здесь еще не регистрировали. Тогда во время обследования 25 км побережья национального парка были обнаружены 20 азовок, афалина и белобочка.

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