В России изменилось настроение по поводу войны в Украине, но Путин непоколебим, - колумнист The Independent

Несмотря на экономические проблемы и дефицит топлива, эксперт считает, что современная Россия существенно отличается от Советского Союза накануне его распада.

Настроения россиян по поводу войны в Украине изменились за последние месяцы. Украинские беспилотники нанесли удары по российской нефтяной инфраструктуре, что привело к дефициту топлива по всей России. Об этом пишет обозреватель The Independent Александр Титов.

Экономическая ситуация в России ухудшается, а дефицит топлива, вызванный ударами украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре, стал первым ощутимым последствием войны для большинства россиян. В то же время эксперты не считают, что Кремль стоит на пороге краха по сценарию распада Советского Союза.

Автор материала, который ежегодно посещает Россию с начала полномасштабной войны, отмечает, что за это время общественные настроения существенно изменились.

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"В 2022 году главным было выживание и адаптация к новой реальности санкций и войны. В течение следующих нескольких лет наблюдалась стабилизация и рост оптимизма в отношении способности экономики к адаптации. Однако к 2026 году начали говорить об экономической рецессии, еще до того, как возник нынешний дефицит топлива", – пишет Титов.

По его словам, российские власти вынуждены поддерживать высокие военные расходы, одновременно сокращая возможности гражданской экономики. Для борьбы с инфляцией и дефицитом бюджета с начала 2026 года НДС повысили с 20% до 22%, а также увеличили налоговую нагрузку на малый и средний бизнес.

Во время Петербургского международного экономического форума в июне, отмечает автор, всё чаще звучали прогнозы о том, что сложный период для российской экономики может продлиться не менее трёх лет.

Почему ситуация отличается от распада СССР

Автор напоминает, что распад Советского Союза стал возможен не только из-за экономического кризиса, но и благодаря политическим реформам Михаила Горбачёва.

Введение экономической либерализации, частично демократических выборов и передача значительной части полномочий союзным республикам существенно ослабили центральную власть, что в итоге привело к распаду государства.

В то же время современная Россия, по мнению автора, построена по совершенно иной модели:

"С 2000 года Владимир Путин руководит авторитарной консолидацией. Он ослабил хрупкие демократические институты, унаследованные от своего предшественника Ельцина, и усилил контроль над СМИ".

Титов отмечает, что после начала полномасштабной войны Кремль ещё больше усилил контроль над обществом. Оппозиционные силы были фактически ликвидированы путём заключения в тюрьму или эмиграции, а крупный бизнес всё больше зависит от государства.

Может ли экономический кризис изменить ситуацию

Несмотря на дефицит топлива и очереди на автозаправках, эксперт не видит признаков системного кризиса, подобного тому, который предшествовал распаду СССР.

"После четырёх лет войны и экономических санкций повседневная жизнь в большей части России почти не изменилась. Дефицит топлива, начавшийся в июне 2026 года, вероятно, стал первым настоящим кризисом, затронувшим большинство населения с начала войны", – отмечает автор.

Он добавляет, что у Кремля пока есть возможности для стабилизации ситуации. Среди возможных шагов – дальнейшее снижение ключевой ставки и девальвация рубля для увеличения доходов от экспорта энергоносителей.

Война остается главным фактором

Титов также обращает внимание на то, что истощение России происходит параллельно с серьезными вызовами для Украины.

Он отмечает, что украинская экономика в значительной степени зависит от финансовой помощи западных партнеров. После прекращения американского финансирования основным донором стал Европейский Союз, который согласился выделить Украине 90 млрд евро в течение двух лет.

В то же время продолжаются взаимные удары по энергетической инфраструктуре. В начале июля Россия совершила массированную атаку на Киев, а Украина ответила ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям в Ярославской и Ленинградской областях РФ.

Кроме того, автор обращает внимание на проблемы Украины с запасами ракет для систем Patriot и риски для энергетической системы страны в преддверии зимы.

Пойдет ли Путин на уступки

Несмотря на экономическое давление, автор не верит, что Кремль в ближайшее время изменит свою политику.

"Экономическая напряженность существует, но не на таком уровне, чтобы Кремль согласился на полную смену курса", – отмечает Титов.

В заключение автор приходит к выводу, что быстрое завершение войны пока маловероятно:

"Учитывая все это, крайне маловероятно, что Путин поддастся давлению и выведет войска из Украины. Поскольку обе стороны убеждены в своей способности победить, шансы на то, что война закончится в ближайшее время, очень малы".

Удары по России – последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью Ростовскую область России массово атаковали дроны. Сообщается о попаданиях и масштабных пожарах как минимум на двух нефтебазах и в порту.

Кроме того, украинские дроны недавно долетели до Сибири, что может стать "последней каплей" для Путина. Теперь огромная территория России, включая ядро нефтегазовой отрасли в Западной Сибири и сотни ключевых военных объектов, также потребует защиты от украинских авиаударов – а тем временем российская ПВО и так истощена атаками ВСУ.

По данным СМИ, Украина всё активнее использует американские разведывательные беспилотники V-BAT для поиска российских военных целей и нанесения ударов вглубь территории РФ. Эти дроны помогают выявлять системы противовоздушной обороны, военную технику и инфраструктуру, а также адаптируются к российским средствам радиоэлектронной борьбы благодаря постоянному обмену данными между украинскими военными и американскими разработчиками.

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