Китай готовится к удару мощного тайфуна после разрушительных наводнений

Ранее на юг страны обрушился тропический шторм, жертвами которого стали почти 40 человек.

К восточному побережью Китая приближается мощный тайфун Bavi, который может стать очередным серьезным испытанием для страны после серии разрушительных штормов и наводнений. Как сообщает AP, за последнюю неделю стихия уже унесла жизни по меньшей мере 50 человек в разных регионах Китая.

По данным синоптиков, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 162 км/ч. Сначала он пройдет севернее Тайваня, где с вечера пятницы ожидаются сильные дожди и порывистый ветер.

В столице Тайваня Тайбэе закрыли школы, рыболовные суда надежно пришвартовали, а многие авиарейсы в Японию, Гонконг и другие направления отменили.

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Согласно текущему прогнозу, тайфун пройдет через удаленные японские острова, после чего вечером в субботу выйдет на сушу к югу от Шанхая.

Китайские власти уже начали масштабную подготовку к удару стихии. В провинции Чжэцзян эвакуированы более 17 тысяч человек, а около 170 тысяч спасателей переведены в режим повышенной готовности. В соседней провинции Фуцзянь из-за сильного ветра и высоких волн приостановлено паромное сообщение, а рыболовным судам приказано вернуться в порты.

Ранее на этой неделе Bavi имел статус супертайфуна и принес разрушительные ветры на остров Сайпан и другие американские территории в Тихом океане, однако позже начал постепенно ослабевать.

Тем временем на юге Китая продолжают ликвидировать последствия тропического шторма Maysak. В провинции Гуанси многодневные рекордные ливни вызвали масштабные наводнения, в результате которых погибли 39 человек.

Из-за сильных осадков были переполнены водохранилища, а часть плотины в городе Хэнчжоу разрушилась, что привело к мощному потоку грязной воды и затоплению обширной территории. Многие жители оказались заблокированы на верхних этажах домов без электричества и несколько дней ожидали помощи спасателей.

Смертоносный тайфун "Яги" во Вьетнами - что изветно

В 2024 году тайфун "Яги" прошел над Филиппинами, китайской провинцией Хайнань, а затем над северным Вьетнамом. Именно во Вьетнами удар стихии был особо сильным. Скорость ветра достигала 260 км/ч. В общей сложности тайфун унес более 844 жизней (из них 325 - во Вьетнаме). Еще почти 2300 человек полусили ранения, а несколько сотен до сих пор числятся пропавшими без вести.

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