46-летняя Витвицкая рассказала, как ее изменила беременность

Совсем скоро телеведущая станет мамой.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет первенца, рассказала о своем самочувствии. Также будущая мамочка призналась, как беременность изменила ее.

В своем Instagram 46-летняя звезда телевидения опубликовала новые снимки с округлившимся животиком. Соломия отметила, что сейчас находится на 30-й неделе беременности и с нетерпением ждет встречи с ребенком.

"Малыш становится всё активнее, а живот – заметнее, список дел перед его появлением – длиннее. Иногда кажется, что времени ещё много, а иногда ловлю себя на мысли: "Неужели совсем скоро мы встретимся?" – написала Витвицкая.

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Она также добавила, что уже чувствует изменения в жизни. О них Витвицкая сказала так:

"Эта беременность научила меня не торопиться, больше доверять себе, прислушиваться к своему телу и ценить каждый этап. 30 недель. Еще немного – и начнется совершенно новая глава нашей жизни".

К слову, 20 июня Соломия вышла замуж за военного Алексея Ситайла. Супруги ждут первого общего ребенка.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая впервые рассказала, как неожиданно узнала о беременности.

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