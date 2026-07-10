В Украине могут возобновить работу аэропортов: нардеп озвучил сроки и главное условие

В госбюджете предусмотрены средства на поддержку функционирования аэропортов и персонала, обслуживающего инфраструктуру.

В Украине могут возобновить работу гражданской авиации в течение 3-5 месяцев при условии создания необходимых условий безопасности. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, передает "Новости.Live".

По его словам, в государственном бюджете заложены средства на поддержку функционирования аэропортов и персонала, обслуживающего инфраструктуру.

"Если команда будет готова и создаст условия безопасности, а также разработает, как обеспечить безопасность именно этих аэропортов, то я думаю, что в течение трех-пяти месяцев мы сможем запустить гражданскую авиацию. И люди смогут пользоваться услугами наших отечественных авиакомпаний, путешествуя за границу", – отметил Крейденко.

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При этом народный депутат отказался комментировать техническое состояние украинских аэропортов. По его словам, эта информация может быть использована врагом.

Возобновление авиасообщения в Украине – последние новости

В марте вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба заявил, что в Украине началась подготовка к возобновлению работы аэропортов. Тогда сообщалось о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься разработкой предложений для руководства министерства по возобновлению полетов гражданской авиации в воздушном пространстве Украины.

Авиационный эксперт Богдан Долинце сообщал, что главным препятствием для возобновления полетов в Украине является не только ситуация с безопасностью, но и отсутствие механизма страхования военных рисков. По его словам, без четкой модели покрытия рисков говорить о возобновлении полетов преждевременно.

Ведущая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе рассказала, что в случае, если полеты в страны Евросоюза останутся закрытыми из-за войны, Турция представляется наиболее реалистичной страной для возобновления полетов из Украины. По её словам, при благоприятных условиях безопасности аэропорт во Львове может стать отправной точкой для постепенного возобновления авиасообщения.

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