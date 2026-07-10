Одна из стран Европы обяжет беженцев возвращать деньги: касается ли это украинцев

Эта выплата станет одним из условий для получения постоянного вида на жительство в стране.

Великобритания обяжет часть беженцев возместить государству средства, потраченные на их содержание во время рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Об этом сообщается в релизе британского правительства.

Норма заложена в законопроекте Immigration and Asylum Bill. Документ дает Министерству внутренних дел право взыскивать деньги со взрослых, получавших пособия на проживание или питание, – но только при условии, что человек финансово способен это сделать.

Как отмечается, ожидаемая сумма компенсации составляет около 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 11 тысяч евро).

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"Мы уже сократили расходы на предоставление убежища на 1 миллиард фунтов, но также правильно попросить тех, кто может внести свой вклад, сделать это. Получение помощи в связи с предоставлением убежища – это право, но это также и ответственность", – говорится в заявлении.

В Лондоне подчеркивают, что поддержка беженцев – это не только право, но и ответственность тех, кто способен разделить её с государством.

Находят ли беженцы работу

Отмечается, что среди людей в возрасте 16–64 лет, получивших статус беженца в период 2015–2023 годов, каждый четвертый устроился на работу уже в течение первого года после получения статуса. Далее этот показатель растет: через два года доля трудоустроенных приближается к 50%.

В пресс-релизе акцентируется внимание на еще одном показателе: среди тех, кто работал через восемь лет после получения статуса, 37% были заняты полный рабочий день со средним заработком 23 000 фунтов в год.

Параллельно правительство продолжает сокращать сеть гостиниц для временного размещения беженцев: с апреля закрыли уже 31 такое заведение. Часть жильцов перевели в более простое жилье – в частности, в помещения, которые ранее принадлежали военным.

Коснется ли это украинцев

Закон не выделяет граждан Украины в отдельную категорию. Новые финансовые требования касаются общей процедуры получения убежища, тогда как подавляющее большинство украинцев находятся в Великобритании по другим программам – Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme. Формально эти программы не подпадают под действие законопроекта.

Украинские беженцы

Ранее УНИАН сообщал, что из-за российской агрессии более 5,7 миллиона украинцев были вынуждены уехать за границу. Об этом заявлял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркивал, что 20 июня – Всемирный день беженцев – имеет для Украины особое значение, ведь вынужденное перемещение коснулось миллионов граждан.

Весной 2027 года у многих украинцев уже будет пятилетний стаж проживания в странах-членах ЕС, что часто является одним из условий для получения гражданства. В Германии уже говорят о возможной "беспрецедентной волне заявлений на получение гражданства" от украинцев.

В то же время в Еврокомиссии поясняли, что пребывание под временной защитой само по себе не дает прямого права на гражданство, а годы, проведённые под этим статусом, не засчитываются для получения общеевропейского долгосрочного вида на жительство.

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