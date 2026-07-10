Звезда украинского телевидения назвала причину, по которой её сейчас нет на экранах

Вольнова подчеркнула, что работает над решением определенной проблемы.

Украинская телеведущая и светская львица Светлана Вольнова, которая в начале 2000-х была звездой телевидения, рассказала о своей карьере в настоящее время.

По словам ведущей проектов "Телевизионный центр моды" и "Вольности Вольновой", в последнее время она почти не появляется на экранах. 56-летняя Вольнова объяснила, что получала предложения от продюсеров шоу, но её не утверждали. Причиной отказа является несовершенное владение украинским языком.

"Иногда приглашали на какие-то шоу. Но когда они слышали, как я говорю по-украински, то отстранялись и говорили: "Светлана, thank you", – призналась Светлана в проекте "Утро в большом городе".

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Телеведущая добавила, что активно работает над решением этой проблемы и занимается каждый день с учителем.

"Я учусь каждый день. У меня молодая учительница, сейчас я нашла еще логопеда, который тренирует речевой аппарат, которым я не пользовалась с детства", – подчеркнула женщина.

Что известно о Светлане Вольновой

Светлана Вольнова – одна из самых ярких ведущих украинского телевидения 2000–2010-х годов. Она запомнилась зрителям экстравагантными образами и откровенными интервью со звездами. Впоследствии её приглашали в качестве гостьи на известные телепроекты.

После начала полномасштабного вторжения Светлана осталась жить в Киеве и осуждала политику диктатора.

Напомним, ранее светская львица Светлана Вольнова высказалась о Светлане Лободе.

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