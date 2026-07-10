Из сезонного овоща получаются очень вкусные блюда.

Кабачки каждое лето становятся хитом. Их жарят, запекают, маринуют, добавляют в салаты и, конечно, отдают родственникам и друзьям, которые тоже не знают, что с ними делать. Рассказываем, как приготовить голубцы из кабачков с вкусной начинкой в духовке или на сковороде.

Голубцы из кабачков на сковороде в томатном соусе

Если вы не очень любите капусту в голубцах, то ее легко можно заменить кабачками. Блюдо получается очень сытным, вкусным и полезным.

Ингредиенты:

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3 кабачка;

250 гр мясного фарша;

100 гр риса;

1 репчатый лук;

1 ч.л соли;

0.5 ч.л перца;

2 ст.л сметаны;

2 ст.л томатной пасты;

1 ч.л хмели-сунели;

100 мл воды.

Запоминайте, как приготовить голубцы из кабачков по этому рецепту. Сначала нужно подготовить лук - очистить, промыть и нарезать мелким кубиком. Выложить его в миску, добавить фарш, соль и перец. Рис промыть, выложить к другим ингредиентам, все еще раз перемешать.

Кабачки вымыть, нарезать тонкими пластинами с помощью ножа или слайсера. Пересыпать их солью, переложить в дуршлаг. Обрезки кабачков измельчить ножом и добавить в фарш. Каждый слайс кабачка выложить на доску, взять небольшое количество начинки, сформировать из него котлету, разместить на краю кабачка. Свернуть пластину рулетиком, так поступить со всеми слайсами.

Выложить их на сковороду швом вниз, приготовить соус, смешав томатную пасту, сметану, хмели-сунели и воду. Залить соусом кабачковые голубцы. Поставить сковороду на максимальный огонь и дождаться, пока соус закипит. Потом нагрев уменьшить, готовить голубцы из кабачков в томатном соусе 45 минут. Затем отключить огонь и оставить блюдо под крышкой на 10 минут.

Голубцы из кабачков в духовке с сыром

Такой вкуснятины вы точно не пробовали - эти голубцы с сыром будут есть даже те, кто не очень любит данный овощ, однако после этого рецепта у вас точно попросят добавки.

Ингредиенты:

2 кабачка;

700 гр мясного фарша;

100 гр риса;

1 помидор;

2 зубчика чеснока;

2-3 веточки петрушки;

перец, соль;

200 гр сметаны;

2 ст.л томатной пасты или кетчупа;

100 гр твердого сыра;

100 мл воды.

Кабачки промыть, нарезать слайсами, засыпать солью и оставить на 15 минут, чтобы накопившаяся жидкость стекла. В это время приготовить начинку - смешать промытый рис, фарш, измельченные обрезки кабачков, помидор, зубчики чеснока, рубленую петрушку, соль и перец. Перемешать все до однородной консистенции. На каждый слайс из кабачка выложить немного начинки, свернуть рулетом.

Так поступить со всеми кусочками. Форму для запекания застелить фольгой, разместить на ней голубцы. Приготовить соус - смешать сметану с томатной пастой и специями, залить рулетики. Запекать голубцы из кабачков с фаршем в духовке 30 минут при температуре 180 градусов. Достать кабачки, посыпать тертым сыром, снова отправить в духовку на 10 минут.

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