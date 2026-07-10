'Вчерашний школьник уже через 3 года получит профессию и работу': в 'Метинвест-Политехнике' рассказали о поступлении без НМТ'

В "Метинвест Политехнике" продолжается приемная кампания на программы профессионального предвузовского образования. До конца июля выпускники школ могут поступить на программу "специалист младшего бакалавра" без сдачи НМТ, а ветераны и внутренне перемещенные лица – воспользоваться программами переквалификации. Об особенностях современной модели образования и сотрудничества с бизнесом рассказал руководитель департамента по развитию университета Вадим Пухальский в ходе HR Wisdom Summit 2026.

По словам Пухальского, уже открыта регистрация электронных кабинетов абитуриентов, а подача заявлений на программы профессионального предвузовского образования продлится до конца июля. Именно эти программы позволяют выпускникам 11 классов получить современную профессию без сдачи НМТ за короткий срок.

"У нас есть бывшие школьники, для которых это первый выбор, новая карьера. Уже через три года они получат профессию и смогут начать работать. Есть ветераны, которые возвращаются к гражданской жизни благодаря образовательным программам. Есть внутренне перемещенные лица, которые начинают всё с нуля в новом месте. Именно с ними мы работаем в "Метинвест Политехнике" совместно с Группой "Метинвест", – отметил он.

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В университете подчеркивают, что обучение построено вокруг практики и потребностей работодателей. Студенты могут совмещать учебу с работой на предприятиях "Метинвеста", получать стипендии до 10 тыс. грн, а также участвовать в программе "Первое рабочее место", которая предусматривает премию в размере 50 тыс. грн после трудоустройства.

Пухальский подчеркнул, что современный технический университет должен работать иначе, чем классические высшие учебные заведения: "Он должен не ждать абитуриента, а предлагать понятную траекторию развития – от поступления до первого рабочего места. Студент ещё в начале обучения понимает, кем будет работать после выпуска, какие у него будут карьерные перспективы и финансовые возможности", – сказал он.

По его словам, именно поэтому в "Метинвест Политехнике" бизнес максимально интегрирован в учебные процессы, а не привлекается только после получения диплома.

"Университет будущего работает не по принципу "есть знания – передавай их", а по принципу "есть проблема – решай её вместе со студентами". Бизнес участвует в формировании образовательных программ, определяет компетенции, необходимые производству, а руководители и специалисты предприятий работают со студентами в процессе обучения", – подчеркнул Пухальский.

Отдельное направление деятельности университета – переквалификация ветеранов. Сейчас в "Метинвест Политехнике" обучаются около 50 бывших военных, в том числе участники проекта "Сердце Азовстали". Также программы профессиональной адаптации доступны для внутренне перемещенных лиц, стремящихся получить новую специальность или вернуться на рынок труда.

Напомним, что "Метинвест Политехника" – это первый в Украине частный горно-металлургический университет, открытый компанией "Метинвест" Рината Ахметова. Он готовит специалистов для современной промышленности и послевоенного восстановления страны, а сегодня вуз стал одной из площадок для профессиональной адаптации ветеранов и их возвращения к активной гражданской жизни. Ветеранам вуз предлагает упрощенную процедуру поступления без экзаменов. Вуз предлагает восемь специальностей, среди которых – металлургия, горное дело, автоматизация производства, электроинженерия, прикладная механика, а также новые направления – "Компьютерные науки" и "Менеджмент". Подать документы можно до конца июля через электронный кабинет абитуриента.

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