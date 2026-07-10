Нашествие из Азии: названы мотоциклы, которые чаще всего выбирают украинцы

Первичный рынок находится практически под полным контролем доступных азиатских брендов.

В июне на рынке двухколесной техники была зафиксирована незначительная сезонная корректировка спроса – в течение месяца украинцы приобрели 11 298 мотоциклов. Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

В годовом исчислении мотоциклетный рынок демонстрирует уверенный рост во всех сегментах. По словам специалистов, в 2026 году на фоне высоких цен на топливо мотоцикл окончательно перестал быть сезонным хобби и все чаще рассматривается как практичная альтернатива автомобилю.

"Это уже не развлечение на выходные, а полноценный, экономически оправданный инструмент индивидуальной мобильности", – отмечают в Институте.

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Внутренний рынок мотоциклов

Внутренние перепродажи в июне составили 4222 единицы (37,4% рынка). Лидерство здесь сохраняют японские бренды, хотя китайские производители постепенно укрепляют свои позиции.

Больше всего перепродаж приходится на Honda (438 единиц), которая традиционно пользуется высоким спросом благодаря надежности и ликвидности. Сразу за ней следуют Geon (375) и Yamaha (355), которые традиционно пользуются высоким спросом в среднем ценовом сегменте.

Импортированная подержанная техника

На подержанные импортные мотоциклы пришлось 1129 регистраций, или 10% от общего объема. В сегменте импортных подержанных мотоциклов предпочтения покупателей заметно отличаются.

Здесь бесспорно доминируют японские бренды. Honda (341 единица), Yamaha (208), Kawasaki (178) и Suzuki (177) уверенно возглавляют рейтинг, вместе обеспечивая большинство первых регистраций. Чаще всего в Украину импортируют дорожные мотоциклы средней кубатуры, современные максискутеры и круизеры, приобретенные на аукционах Японии и США.

Рынок новых мотоциклов

Первичный рынок, на долю которого приходится 52,6%, находится почти под полным контролем доступных азиатских брендов. Лидерами по количеству регистраций здесь стали Spark (855 единиц), Lifan (760), Kovi (737) и Musstang (612). Эти бренды привлекают покупателей прежде всего доступной ценой. Их часто выбирают жители небольших городов и сельской местности, а также курьерские службы, для которых важны экономичность и низкие эксплуатационные расходы.

Во вторую пятерку вошли Forte, Geon и Tekken, которые предлагают преимущественно лёгкие универсальные мотоциклы и модели класса эндуро. Единственным представителем мировых производителей в десятке стала Honda, занявшая восьмое место.

Рынок мотоциклов – последние новости

Ранее УНИАН рассказал об американце, который решил купить недорогой мотоцикл Moto Morini X-Cape, производимый в Китае. Модель за 6,5 тысячи долларов произвела на него положительное впечатление благодаря дизайну и яркому красному цвету. В то же время американец отметил, что это один из самых тяжелых китайских мотоциклов, которыми ему приходилось владеть.

Сообщалось также, что MV Agusta представила концепт нового пятицилиндрового двигателя для мотоциклов, главной особенностью которого является высокая мощность.

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