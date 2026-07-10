Увеличение грузовых тарифов УЗ может ударить по угольной отрасли и подготовке к зиме, - Федерация работодателей ТЭК

Для угольных предприятий у железной дороги фактически нет альтернативы.

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала правительство не допустить повышения на 30% тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с августа 2026 года. Речь идет прежде всего о перевозках угля, от которых зависит работа тепловых электростанций в отопительный сезон.

В Федерации поясняют: для угольных предприятий у железной дороги фактически нет альтернативы. Поэтому повышение тарифов означает одно – доставка угля на электростанции станет дороже, себестоимость добычи вырастет, а у предприятий останется меньше средств на запасы топлива, ремонты и восстановление производственной инфраструктуры.

"Реализация указанной инициативы создаст дополнительную финансовую нагрузку на предприятия топливно-энергетического комплекса, затруднит их подготовку к осенне-зимнему периоду и не решит системных проблем функционирования АО "Укрзализныця"", – заявил председатель Федерации Анатолий Татаринов.

Видео дня

По его словам, больше всего от этого пострадают именно производители угля, в частности предприятия в прифронтовых зонах. Они уже четвертый год работают в условиях войны, обеспечивают топливом тепловую генерацию, формируют запасы угля и одновременно восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

В Федерации предупреждают: если логистика подорожает, часть добычи может стать экономически невыгодной. Это означает риск сокращения объемов угля именно тогда, когда тепловая генерация должна пройти зимние пики нагрузки и поддерживать баланс энергосистемы.

"Рост логистических затрат снижает экономическую эффективность работы шахт и может привести к сокращению объемов добычи. Как следствие, тепловая генерация рискует недополучить необходимые объемы топлива в период максимальной нагрузки на энергосистему", – подчеркнул Татаринов.

Напомним, грузовые тарифы "Укрзализныци" планируется увеличить на 30% с 1 августа 2026 года и еще на 15% – с 1 января 2027 года.