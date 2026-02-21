Китай тайно проводит испытания ядерного оружия нового поколения, - CNN

Американские чиновники опасаются, что Пекин готовит тактическое ядерное оружие для региональных конфликтов.

Американские разведывательные службы утверждают, что Китай тайно проводит испытания ядерного оружия нового поколения и стремится кардинально модернизировать свой арсенал. Об этом пишет CNN со ссылкой на информированные источники в разведке.

По данным источников, по меньшей мере одно секретное испытание состоялось в июне 2020 года на полигоне Лоп-Нур, несмотря на самоустановленный мораторий на ядерные испытания с 1996 года.

Разведчики США считают, что Китай разрабатывает многобоевые ракеты и тактическое ядерное оружие малой мощности для возможного использования в региональных конфликтах, в частности в сценариях обороны Тайваня. Такая модернизация приближает Пекин к уровню России и США и создает потенциальные новые возможности для использования ядерного оружия в кризисных ситуациях.

Представители Китая отрицают обвинения, называя их "политической манипуляцией" и "беспочвенными". В ответ на запрос CNN представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что страна придерживается политики "неприменения первыми" и моратория на испытания.

Американские эксперты считают, что быстрое расширение и модернизация китайских ядерных сил демонстрирует амбиции Пекина в отношении стратегической конкуренции с США и необходимость обеспечить надежность собственного арсенала. Раскрытие деталей об испытаниях 2020 года происходит на фоне дипломатических усилий США привлечь Китай к новым соглашениям по контролю над вооружениями и сдерживанию ядерной экспансии.

Ядерное оружие Китая

Как сообщал УНИАН, Китай активно строит скрытые ядерные комплексы в отдаленных горных долинах юго-западной провинции Сычуань. По данным The New York Times, одним из ключевых объектов, привлекших внимание, является долина Цзитун, где китайские инженеры возводят новые бункеры и защитные валы.

Спутниковые данные показывают многочисленные трубы, указывающие на работу с высокоопасными материалами – вероятно, там изготавливают обычную взрывчатку, которая используется в качестве детонатора в ядерных боеголовках.

