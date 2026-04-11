Соперник Орбана собирается изменить Венгрию, но реальность разрушит его планы, - Politico

Потенциальная победа соперника Виктора Орбана Петера Мадяра на выборах в Венгрии в это воскресенье вселяет надежду на то, что страна увеличит расходы на оборону, перестанет относиться к Украине как к врагу и станет более надежным партнером по НАТО. Однако Мадяр скорее всего столкнется с серьезными препятствиями на пути к достижению этих целей после 16 лет правления Орбана, пишет Politico.

Так, партия Мадяра "Тиса" обещает увеличить расходы на оборону до целевого показателя НАТО в 5% ВВП к 2035 году, инвестировать в венгерскую армию, пересмотреть контракты с оборонной промышленностью на предмет коррупции и провести масштабные реформы, направленные на искоренение российского влияния в правительстве.

Хотя Мадяр не акцентировал внимание на этом вопросе во время предвыборной кампании, есть надежда, что его правительство сможет снять вето Венгрии на кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, предоставленный Украине, или облегчить военную поддержку Киеву через Европейский фонд мира Брюсселя, заявили два дипломата ЕС.

Видео дня

"Мадяр говорит, что хочет восстановить конструктивные отношения с ЕС", – сказал один из дипломатов. "Это стало бы быстрым способом доказать свои заявления".

Партия "Тиса" также могла бы повысить доверие к обмену конфиденциальной информацией с союзниками, заявили два дипломата альянса. Это было бы "огромным изменением", сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Надежды сталкиваются с реальностью

Однако "Тиса" столкнется с практическими и политическими препятствиями на пути к достижению этих целей – особенно если Орбан примет законы в последнюю минуту после победы соперников, что затруднит для любого нового правительства разрыв с прежней политикой.

Также, хотя Мадяр мог бы провести анализ оборонной промышленности и российского влияния в государственных органах, внедрение масштабных изменений будет "сложной задачей" из-за глубоко укоренившегося присутствия Москвы в венгерских разведывательных службах.

Увеличение расходов на оборону также не будет приоритетной задачей, утверждает Андраш Рац, старший научный сотрудник аналитического центра "Немецкий совет по международным отношениям", учитывая огромный дефицит ВВП Венгрии в 4,7% и предвыборные обещания Мадьяра увеличить социальные расходы и улучшить здравоохранение.

Между тем, внутриполитическое давление означает, что новое правительство вряд ли займет радикально иную позицию по отношению к Киеву.

"После многих лет пропаганды партии "Фидес" Украина не является популярной темой среди венгерских избирателей, поэтому ему, вероятно, придется действовать очень осторожно", – сказал один из дипломатов ЕС.

Выборы в Венгрии - новости

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в США и Венгрии. Во время визита в Венгрию он заявил, что в украинских спецслужбах якобы есть элементы, которые пытались повлиять на выборы 2024 года.

А Дональд Трамп заявил о готовности "инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему лидерству Орбана".

Тем временем последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает политическую силу "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в различных категориях.

Вас также могут заинтересовать новости: