Он изначально знал, что проиграет: Politico объяснило причины поражения Орбана

Венгерских избирателей больше волновали не ЕС и Украина, а кумовство Орбана и неэффективное управление экономикой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел сокрушительное поражение на выборах в воскресенье, и его не спасли ни манипуляции, ни полтора десятилетия у власти. Не помогла и громкая поддержка друзей Орбана, включая президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Издание Politico объясняет, в чем была критическая ошибка Орбана, и почему его поражение было предопредлено.

Электорату важны другие проблемы

Как объясняет издание, хотя у длительной власти есть свои преимущества, но она также может превратиться в камень преткновения - как случилось с Орбаном на этих выборах. Избиратели были недовольны и все больше уставали от него и его правящей партии "Фидес", которую они ассоциировали с кумовством и коррупцией, способствующими падению экономики.

Однако Орбан никак не реагировал на меняющиеся настроения населения. Он твердо придерживался стратегии, которую использовал на предыдущих трех выборах, изображая себя единственным человеком, способным защитить венгерские интересы, и выдвигал на первый план внешние угрозы. В ходе этой кампании Орбан обвинил своего соперника в том, что тот втягивает страну в войну, объединившись с двумя своими вечными пугалами: ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня

Но геополитическая паника больше не работала. И такая неправильная оценка Орбаном электората помогла компенсировать его сопернику Петеру Мадьяру преимущество, пишет Politico:

"Великий популист утратил свой авторитет и не смог оценить, что его подрывают те же самые недостатки, которые ослабили авторитарных лидеров по всему миру: безудержная коррупция и кумовство, клептократический правящий класс и ухудшающаяся инфраструктура. Все это лишь укрепило позиции Мадьяра".

И внешнее вмешательство MAGA и европейских популистов, которые приехали в Будапешт, чтобы поддержать Орбана, было лишь пустой тратой усилий:

"Их громкие призывы и лекции не нашли отклика у венгерского электората, которого больше волновали узкие проблемы, такие как оплата счетов, поиск работы и получение достойной медицинской помощи", - отмечает издание.

Акт отчаяния

При этом Politico указывает, что у Орбана не осталось других идей в борьбе с Мадьяром, который, в отличие от предыдущих соперников, понимал систему, построенную Орбаном, и отказывался уступать в вопросах патриотизма и использования национальных символов:

"Он также утверждал, что любое вмешательство, будь то со стороны Вашингтона, Брюсселя или Москвы, нежелательно: венгры сами примут решение. Это была сильная патриотическая линия, которая заставила Орбана выглядеть скорее марионеткой".

При этом Мадьяр оставался предельно сосредоточенным на насущных проблемах. То, что действительно беспокоило избирателей – инфляция, экономический спад и повсеместная коррупция – оставалось в центре внимания его кампании, и это сыграло ему на руку

Также обещания Мадьяра построить "современную, европейскую Венгрию" привлекли не только молодых избирателей, но и мужчин среднего возраста, рабочих, – важный сегмент традиционной электоральной базы "Фидес".

Поражение предопределено

Те, кто годами наблюдал за венгерским лидером, говорили, что, по их мнению, он еще в начале избирательной кампании почувствовал, что проиграет – что отчасти объясняет его часто безрассудное разжигание напряженности в отношениях с Брюсселем и Зеленским, а также его отчаянные провокации в адрес оппонентов.

"Он просто надеялся, что что-то сложится в его пользу. То, как он говорил, язык, который он использовал, его жесты, язык тела – всё это показалось мне другим. Он выглядел подавленным Думаю, он понимал, что ничто не вечно", – сказал биограф Орбана Пал Даниэль Реньи.

Выборы в Венгрии - Орбан признал поражение

После подсчета 99% голосов партия Мадьяра "Тиса" претендует на 138 мест в парламенте, партия Орбана "Фидеш" - на 55. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Петера Мадьяра с убедительной победой. Он подчеркнул, что Украина готова к сотрудничеству с соседним государством.

Однако аналитики указывают, что для Украины эта победа будет "горько сладкой": ранее Мадьяр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денег в Киев, а также против ускорения вступления Украины в ЕС

