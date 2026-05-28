Эксперты объяснили, на что можно рассчитывать людям при достижении определенного стажа.

Пенсионный стаж в Украине остается одним из главных критериев для выхода на пенсию. В то же время многие люди путают трудовой и страховой стаж или не знают, как именно количество отработанных лет влияет на будущие выплаты.

Ранее мы писали, кому не засчитывают советский стаж в Украине, а адвокат, партнер ЮК RELIANCE Ирина Цыбко и эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснили в комментарии УНИАН, в каком возрасте можно выйти на пенсию при стаже 33 года, какая пенсия будет в таком случае и можно ли ее рассчитать заранее.

Что влияет на размер пенсии при стаже 33 года – общие условия

По словам Цыбко, для выхода на пенсию сейчас ключевое значение имеет именно страховой стаж – то есть время, когда за человека уплачивались взносы в Пенсионный фонд: если человек работает официально, эти взносы уплачивает работодатель, а вот предприниматели должны делать это самостоятельно:

"Раньше, до 2004 года, существовал трудовой стаж, и в него засчитывались не только годы, в течение которых человек официально работал, но и, в частности, обучение в вузах и училищах".

В то же время отдельные периоды трудового стажа могут быть добавлены к страховому, если их удастся подтвердить документально.

Специалист уточнила, что в 2026 году человек, у которого трудовой стаж составляет 33 года, может оформить пенсию уже после достижения 60-летнего возраста.

При этом размер будущей пенсии зависит не только от количества лет стажа, но и от официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы. Пенсионный фонд использует для этого специальную формулу, где учитываются коэффициент стажа и средняя зарплата по стране.

Если у человека стаж 33 года – какая будет пенсия по формуле ПФУ

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин рассказал, как самостоятельно рассчитать эту формулу для стажа 35 лет, а ниже мы по аналогии рассчитаем соответствующую цифру для 33-летнего стажа.

Специалист объяснил, что каждый год стажа добавляет примерно 1% к пенсионному коэффициенту. То есть при наличии 35 лет стажа человек будет иметь коэффициент в размере 35% от расчетной зарплаты.

Следовательно, по аналогии, при 33 годах это будет 33%.

В то же время он подчеркнул, что важнейшим фактором остается именно уровень официальной средней зарплаты в течение жизни. Если человек получал зарплату на уровне средней по стране, его пенсия будет одной, а если значительно выше или ниже – размер выплат соответственно изменится:

"Если человек выходит на пенсию в 2026 году, для расчета пенсионных выплат ему берут показатель средней зарплаты за три предыдущих года – примерно 17 482 грн".

Затем индивидуальный коэффициент зарплаты умножается на коэффициент стажа 35% и на среднюю зарплату, поэтому если коэффициент равен 1, пенсия составит ориентировочно 6119 грн, если 2 – более 12 тысяч, а в случае минимальной зарплаты, когда коэффициент составляет около 0,4, пенсия будет на уровне прожиточного минимума – 2595 гривен.

То же касается и 33-летнего стажа: если коэффициент 1, пенсия составит 5769 грн, если 2 – 11 538 грн, а если 0,4 – 2595 грн. Впрочем, эксперт отметил, что каждый случай расчета пенсии абсолютно индивидуален: "Бывает так, что индивидуальный коэффициент заработной платы меньше 0,4. Например, если человек официально платил пенсионные взносы меньше минимального уровня. Также индивидуальный коэффициент заработной платы может быть значительно больше1".

Какие доплаты предоставляются при трудовом стаже 33 года – льготные группы

Коробкин также обратил внимание, что даже при одинаковом стаже размер пенсии у разных людей может существенно отличаться. Например, человек с 35 годами стажа и высокой официальной зарплатой может получать большую пенсию, чем человек с более длительным стажем, но минимальными доходами.

Отдельно он напомнил, что в Украине действует механизм минимальных пенсионных гарантий: если после расчета пенсия получается слишком низкой, государство обязуется "дотянуть" выплаты до установленного минимального уровня (именно это, как мы уже выяснили, происходит при минимальной пенсии).

По словам эксперта, в Украине фактически существует несколько видов минимальной пенсии: в зависимости от пола, возраста, стажа и того, работает ли пенсионер, минимальную выплату могут "подтягивать" с 2595 грн до 3725 грн и даже выше:

"Например, у лиц, достигших 65 лет, не работающих и имеющих полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), общий размер пенсии не может быть ниже 4213 грн".

Более того, для женщин стаж свыше 30 лет уже считается сверхнормативным, и за каждый дополнительный год им предусмотрена небольшая доплата – 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (25 гривен 95 копеек за год, или 77 гривен 85 копеек за три года).

Кроме того, как подытожила Ирина Цыбко, в Украине существуют различные льготы, однако в большинстве случаев они предоставляются не по стажу, а в зависимости от социального статуса, в частности лицам с инвалидностью и участникам боевых действий.

То же самое касается денежных выплат – они зависят от конкретного статуса человека, а их размер ежегодно определяется правительством и обычно выплачивается ко Дню Независимости Украины.

справка Ирина Цыбко Адвокат Адвокат в юридической компании "Reliance". Имеет более 5 лет юридического стажа, работала в государственных органах и в органах местного самоуправления. Член Николаевской областной организации Союза юристов Украины и Ассоциации юристов Украины. Окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Уголовная юстиция". Основные направления в работе - семейное, военное и уголовное право.

справка Сергей Коробкин Эксперт по пенсионным вопросам, журналист, политолог. Независимый консультант, специализирующийся на вопросах пенсионного обеспечения. По образованию политолог. В 2005–2012 годах работал в органах Пенсионного фонда Украины. С 2013 года является обозревателем издания «На пенсии».

