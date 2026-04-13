Выборы в Венгрии: Путин и Трамп проиграли, но для Украины не все так позитивно, - Politico

Ранее Мадьяр выступал против отправки венгерского оружия в Киев, а также против ускорения вступления Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на выборах в Венгрии от своего соперника Петера Мадьяра, и его 16-летнее правление подошло к концу. После подсчета почти всех голосов Мадьяр должен был получить 138 мест в 199-местном парламенте, что обеспечит ему широкие полномочия для реформирования Венгрии.

При этом, как пишет Politico, последствия этого голосования выходят далеко за пределы Венгрии, и кроме Орбана и Мадьяра, есть и другие важные победители и проигравшие самых важных выборов в Европе в этом году.

Победители вздохнули с облегчением

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Коста могут попрощаться с одним из самых упрямых лидеров ЕС, который использовал свое право вето в отношении важнейших решений Брюсселя, включая финансовую поддержку Украины. Орбан также был одним из самых ярых противников Брюсселя, подрывая верховенство права внутри страны и неоднократно сопротивляясь законодательству ЕС, отмечается в статье.

Видео дня

Венгрия также, скорее всего, разблокирует кредит Украине в размере 90 миллиардов евро от ЕС, чтобы сохранить хорошие отношения с Брюсселем:

"Но это горько-сладкая победа для Зеленского, поскольку будущий премьер-министр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денег в Киев, а также против ускорения вступления Украины в ЕС. Венгрия пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означает затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе, которые ему необходимо учитывать, чтобы сохранить поддержку".

Проигравшие в ярости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Орбана в Будапеште 7 апреля, чтобы поддержать его переизбрание. Президент США Дональд Трамп пять раз публично поддерживал Орбана за последние шесть месяцев и пообещал, что Вашингтон окажет Венгрии экономическую поддержку.

"Однако эта поддержка оказалась тщетной, нанеся удар по Белому дому, который теперь потерял своего ключевого союзника в Европе на фоне ухудшения трансатлантических отношений", - отмечает Politico.

Президент России Владимир Путин также только что потерял ценного союзника – и ключевой источник инсайдерской информации – в самом сердце ЕС.

Кроме того, поражение Орбана – это также потеря для других крайне правых деятелей в Европе, включая премьер-министра Италии Джорджию Мелони, которая теряет союзника за столом переговоров в Брюсселе.

Выборы в Венгрии - новости

После подсчета 99% голосов партия Мадьяра "Тиса" претендует на 138 мест в парламенте, партия Орбана "Фидеш" - на 55.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Петера Мадьяра с убедительной победой. Он подчеркнул, что Украина готова к сотрудничеству с соседним государством.

В своей речи перед избирателями Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку и распустить парламент.

Он также сказал, что его первой поездкой станет визит в Польшу, вторая поездка, вероятно, состоится в Вену, а третья – в Брюссель, чтобы привлечь средства ЕС, на которые имеет право венгерский народ.

