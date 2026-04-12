Выборы в Венгрии: появились первые официальные результаты

На данный момент обработана лишь часть голосов.

На данный момент венгерская избирательная комиссия обработала 21,5% голосов избирателей. Согласно этим предварительным данным, побеждает оппозиционная партия "Тиса", но далеко не с таким разгромным счетом, как прогнозировали социологи. Соответствующие данные есть на официальном сайте венгерской избирательной комиссии.

Так, по партийным спискам пока лидирует блок "Фидес"-KDNP. Хотя они набирают меньшее количество голосов избирателей (41,99%), они получают больше депутатских мандатов (49). Зато оппозиционная "Тиса", имея 49,43% голосов избирателей, получает лишь 36 мандатов. Еще 8 мандатов получает движение "Наша родина", набравшее 6,1% голосов избирателей.

Однако в одномандатных мажоритарных округах ситуация иная. Там "Тиса" получает 92 мандата, а проправительственный блок "Фидес"-KDNP – лишь 13. Другие партии не получают ни одного мажоритарного округа.

Таким образом, по предварительным результатам подсчета 21% голосов избирателей результаты выглядят следующим образом:

"Тиса" – 128 депутатских мест из 199;

"Фидес"-KDNP – 62 депутатских места;

Движение "Наша родина" – 8 мест.

Выборы в Венгрии: что нужно знать

Как писал УНИАН, большинство опросов накануне парламентских выборов в Венгрии прогнозировали поражение Виктора Орбана и его партии "Фидес". Главная оппозиционная сила "Тиса" имела существенное преимущество в голосах. Однако избирательная система Венгрии чрезвычайно сложна и сильно выгодна правящей партии. Она сочетает мажоритарные округа с пропорциональным распределением мест по партийным спискам, а также содержит механизм переноса голосов проигравших кандидатов, что усиливает преимущество победителя.

За годы правления Орбан радикально перекроил избирательные округа, уменьшил количество депутатов с 386 до 199 и провел несколько корректировок, которые критики называют мошенничеством. В результате в сельской местности, где силен "Фидес", для победы требуется значительно меньше голосов, чем в крупных городских округах. Даже если оппозиция наберет больше голосов в целом, у "Фидес" все равно высокие шансы сохранить большинство в парламенте или сформировать коалиционное правительство. Дополнительным фактором в пользу Орбана является контроль над примерно 80% медиапространства страны.

