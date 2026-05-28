Вышел трейлер 2 сезона популярного анимационного сериала 'Люди Икс '97'

Кинокомпания Marvel Entertainment показала первый трейлер второго сезона супергеройского анимационного сериала "Люди Икс '97" (X-Men '97).

Мультсериал основан на одноименных классических персонажах Marvel Comics, до того как их перенесли на экраны в игровых фильмах, и является продолжением оригинального мультсериала 1992 года. Его сюжет продолжается с момента, где завершилась история оригинального шоу в 1997 году.

В то же время, судя по трейлеру второго сезона, на этот раз героев ждут путешествия во времени, встреча с Апокалипсисом и еще много новых испытаний.

Также стало известно, что его премьера состоится 1 июля 2026 года на Disney+.

Уже известно, что ведется разработка третьего и четвертого сезонов.

Сериал "Люди Икс '97" – что известно

Напомним, первый сезон мультсериала "Люди Икс '97" вышел в 2024 году.

Чтобы передать дух оригинального мультсериала, большая часть команды, ответственной за разработку проекта, включала либо людей, стоящих за созданием шоу 1992 года, либо его преданных фанатов. Перед создателями стояла задача адаптировать новый мультсериал для современной аудитории и одновременно отдать дань уважения оригиналу. К озвучке также вернулись некоторые актеры из мультсериала 90-х.

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 8,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 99% одобрения от критиков и 91% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 82 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание", а широкая аудитория – в 7,9 из 10 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

