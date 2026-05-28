Доллар дорожает: курс валют в банках и обменниках 28 мая

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,01 грн, а евро – 51,25 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 28 мая, вырос на 4 копейки и составляет 44,52 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,01 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,22 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,79 грн/евро, а курс продажи – 51,57 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 28 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 27 мая – 44,27 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 2 копейки.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, курс доллара в Украине до конца месяца будет находиться в пределах 43,8–44,35 гривни на межбанковском рынке и 43,75–44,5 гривни на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: