Рудницкая рассказала, кто повлиял на позицию певицы-предательницы Ани Лорак

Исполнительница также вспомнила, как много лет назад дружила с артисткой.

Известная украинская певица Анжелика Рудницкая эмоционально высказалась об артистке-предательнице Ани Лорак.

Она отметила, что с коллегой, которая выбрала страну-агрессора и зарабатывает там кровавые рубли, она много лет назад дружила. Однако считает, что на Ани Лорак сильное влияние оказал ее бывший продюсер Юрий Фалеса.

"С Ани Лорак мы дружили, потому что росли – одновременно начинали. Я думаю, на нее очень большое влияние оказал ее тогдашний продюсер. Он куда-то ее водил, какими-то путями и что-то не туда... До какого-то момента мы дружили. Ходили друг к другу в гости, пили чай, вместе ели вареники или пересекались на гастролях", – отметила Рудницкая в новом интервью Апостроф.

Исполнительница добавила, что предательница - талантливая певица, однако выбрала не тот путь.

"Что-то пошло не так... В нулевые пришли большие российские деньги, потому что Россия поняла – если украинская культура будет так активно развиваться и через культуру общество будет активно украинизироваться, ведь мы очень сильно начали отдаляться от России. Вряд ли это их радовало. Кто-то мог отказаться от этих денег и оставаться собой, а кто-то хотел присосаться к этому денежному потоку. Он затягивает", – подчеркнула Анжелика.

К слову, Ани Лорак во время полномасштабной войны продолжает активно работать в РФ, а в прошлом году росСМИ сообщили, что она получила российский паспорт.

