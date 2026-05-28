ЕС начнет переговоры о вступлении Украины уже в июне, – FT

Брюссель ожидает, что Украина и Молдова откроют первые переговорные кластеры уже в следующем месяце после ослабления венгерского блокирования процесса вступления.

Европейский Союз ожидает, что уже в июне Украина и Молдова официально начнут переговоры о вступлении в ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Financial Times.

По словам Кос, Брюссель рассчитывает открыть первый "кластер" переговорных разделов уже в следующем месяце, а остальные – в июле.

"Я настроена позитивно. Поэтому ожидаю, что мы сможем открыть первый кластер в июне. А все остальные кластеры – в июле", – сказала она.

Речь идет о 33 переговорных главах, которые охватывают различные сферы законодательства и реформ, необходимых для приведения украинских норм к стандартам ЕС.

Венгрия больше не блокирует процесс

Ранее продвижение Украины и Молдовы в ЕС сдерживало вето Венгрии, которая блокировала открытие переговорных разделов. Однако Кос заявила, что ситуация начала меняться после политических перемен в Будапеште и активизации диалога с Украиной по правам венгерского меньшинства.

По ее словам, новое правительство Венгрии демонстрирует "серьезность и добрую волю" в переговорах.

"Выборы в Венгрии принесли новую динамику. Она все еще хрупкая, но движется в правильном направлении", – отметила еврокомиссар.

Кос сказала, что реформы, которые уже провели Киев и Кишинев, означают, что обе страны имеют сильную позицию для быстрых действий после принятия официального решения.

"Это был ключевой момент... Чтобы мы сделали с технической точки зрения все возможное, чтобы, как только произойдут возможные изменения в Венгрии, мы могли двигаться дальше", – отметила она.

Вступление Украины в ЕС – последние новости

Ранее собеседники европейских СМИ сообщали, что Европейская комиссия предложит открыть первый "кластер" переговорных разделов по членству Украины и Молдовы в ЕС 16 июня.

До сих пор прогресс в вопросе вступления Украины в ЕС тормозился, главным образом, Венгрией. Виктор Орбан, бывший премьер-министр, последовательно блокировал любые попытки продвинуть заявку Украины на членство в ЕС. Но после 16 лет пребывания у власти он был отстранен в результате парламентских выборов в Венгрии в марте. Не одобряя членство Украины в ЕС, новое венгерское правительство заявило о более взвешенном подходе.

