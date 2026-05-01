'Дорогой хлам': CNN рассказал о самых проблемных коралях ВМС США

В начале этого месяца ВМС США ввели в строй последний из своих 35 кораблей прибрежной зоны (LCS), USS Cleveland. Как пишет CNN, эти корабли с момента ввода в строй первого из них в 2008 году страдали от множества механических неисправностей и аварий, и в результате аббревиатура LCS стала восприниматься как синоним "халтуры".

К тому же, это был очень дорогой эксперимент. Стоимость программы оценивается в 60 миллиардов долларов, но в отчете ProPublica 2023 года говорится, что итоговая стоимость может превысить 100 миллиардов долларов.

"Одна из худших авантюр в долгой истории военных, которые покупали переоцененные и неэффективные системы вооружения", – говорится в отчете.

Корабли класса LCS – что о них известно

Корабли класса LCS - это "нижний уровень" флота надводных кораблей США. Они меньше, чем эсминцы с управляемыми ракетами, несут меньше экипажа и обладают меньшей огневой мощью и средствами защиты, но они быстрее и способны действовать на мелководье.

Ни один из них не использует гребные винты или рули; вместо этого высокоскоростные водометы приводятся в движение газовыми турбинами. Такая конструкция позволяет кораблям класса LCS работать на мелководье и избегать запутывания в проводах или кабелях, которые могут использоваться для крепления мин.

Один из командиров кораблей класса LCS однажды назвал их "военным гидроциклом с полетной палубой и пушкой".

Проблемы накапливались

Корабль класса LCS задумывался как ключевой компонент военно-морской мощи США в районах, которые сейчас находятся в центре внимания, таких как Персидский залив и Южно-Китайское море.

Ранние сторонники корабля называли его "уличным бойцом", быстрым и способным бороться с группами малых катеров, но при этом универсальным, способным охотиться на мины, подобные тем, которые Иран установил в Ормузском проливе.

Но проблемы начали накапливаться. В январе 2016 года USS Fort Worth получил повреждение двигательной установки в Сингапуре и был выведен из строя на восемь месяцев. Этот инцидент стал одним из четырех случаев механических неполадок в флоте LCS за год, что подорвало репутацию надежности кораблей.

По мере того, как проблемы с LCS становились очевидными, руководство ВМС решило, что средства, заложенные в бюджет программы, можно было бы потратить более эффективно на другие цели.

В 2021 году начался вывод из эксплуатации старейших кораблей – всего их семь на сегодняшний день – включая USS Sioux City, который был списан в 2023 году после всего пяти лет службы во флоте, где корабли обычно служат 25 лет.

Аналитики отмечают, что неизвестно, насколько полезными эти корабли будут на самом деле в боевом сценарии, поскольку они никогда в нём не участвовали. Также нет никаких доказательств того, что в нынешней войне с Ираном три корабля класса LCS, развернутые на Ближнем Востоке для разминирования, справились со своей задачей.

Карл Шустер, бывший капитан ВМС США, заявил CNN, что у кораблей LCS недостаточно средств противовоздушной обороны для реальной роли в боевых действиях в спорных водах.

"Они – легкая добыча для крылатой ракеты, беспилотника или авиационной платформы. Они практически беспомощны в любой ситуации, когда существует угроза. Даже патрулирование против пиратов слишком опасно в районах, где есть враждебная воздушная угроза, угроза беспилотников, ракет или роя кораблей", – сказал он.

Ранее УНИАН рассказывал, что одним из самых впечатляющих классов быстроходных ударных подводных лодок США является класс Seawolf, который впервые был принят на вооружение в 1997 году. Однако с тех пор США смогли построить всего три таких подводных лодки.

