Поздравляю Петера Мадьяра и партию TISZA с убедительной победой, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера партии TISZA Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поздравляю Петера Мадьяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", – написал Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что страна готова к сотрудничеству с соседним государством.

"Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее. По его мнению, миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности.

Президент Украины заявил о готовности к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, "а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе".

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал свое поражение и подтвердил, что поздравил лидера оппозиции с победой на выборах. Примечательно, что глава партии "Тиса" Петер Мадьяр написал, что провел телефонный разговор с Орбаном, во время которого премьер Венгрии его поздравил. По словам Орбана, хотя пока идет подсчет голосов избирателей, но "результаты четкие и понятные".

Также мы писали, что ряд европейских лидеров отреагировал на поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Как отмечает CNN, эта новость в Брюсселе вызвала огромное облегчение и злорадство. Например, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в социальных сетях, что "Венгрия выбрала Европу". Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого в прошлом были разногласия с Орбаном, заявил, что результаты голосования свидетельствуют о приверженности народа Венгрии ценностям Евросоюза.

