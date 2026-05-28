Каллас заявила, что дипломаты США покинули Киев из-за угроз России: в МИД отреагировали

В ЕС сослались на информацию из Украины о дипломатах, оставшихся работать в Киеве.

Верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что дипломаты посольств европейских стран остаются в Киеве на фоне угроз России нанести новые ракетные удары по Киеву. Однако, якобы дипломаты посольства США выехали из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины опровергли эту информацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС Кая Каллас сказала на брифинге перед началом неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов на Кипре.

В частности, она прокомментировала угрозы со стороны России, в том числе о том, что дипломаты должны покинуть Киев из-за подготовки ударов.

"Это то, что делает Россия, потому что она действительно не завоевывает позиции на поле боя. Поэтому она сейчас делает то, что на самом деле заключается в усилении террористических атак", – подчеркнула Каллас.

Она сказала, что это делается для создания страха в обществе. "Это не срабатывало на протяжении многих лет, но я не думаю, что это сработает сейчас", – добавила Каллас.

"Также то, что мы вчера услышали от Украины, что все посольства остались, кроме одного. Поэтому это также требует смелости от этих посольств. Но все европейские остались, а Америка ушла", – подчеркнула Каллас.

В то же время, как подчеркнул пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам, заявление о выезде американских дипломатов не соответствует действительности.

"Информация об отъезде посольства США не соответствует действительности", – подчеркнул Тихий.

Обновлено в 10:12. В то же время, как сообщил журналистам советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, речь шла об обстоятельствах перед российским массированным ракетным ударом в ночь с 23 на 24 мая.

"Возможно, имелось в виду обстоятельства перед тем ударом в ночь на воскресенье, кто знает. Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали", - отметил Литвин.

Как сообщал УНИАН, недавно в РФ заявили о намерении наносить "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, ведомство страны-агрессора призвало как можно скорее покинуть город.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала эти угрозы шедевром лицемерия. В то же время она заверила, что европейские дипломаты никуда не уезжают.

На фоне очередных угроз России государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор.

По словам госсекретаря, он передал президенту США Дональду Трампу послание от инициатора войны Владимира Путина, которое было озвучено во время его разговора с Лавровым.

Также Рубио заявил, что Америка готова и в дальнейшем брать на себя роль посредника и продолжать содействовать завершению войны России против Украины.

