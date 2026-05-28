Звезда сериала 'Эмили в Париже' ушел из жизни

Актёру Пьеру Дени было 69 лет.

Известный французский актер Пьер Дени, сыгравший генерального директора модного гиганта JVMA и отца Николаса де Леона в сериале "Эмили в Париже", ушел из жизни. Мужчине было 69 лет.

Как пишет издание Daily Mail, причиной смерти стали осложнения от бокового амиотрофического склероза – заболевания нервной системы, поражающего нервные клетки головного и спинного мозга. Оно приводит к потере мышечного контроля и даже параличу. Актер боролся с БАС в течение нескольких лет.

"С глубоким потрясением мы сообщаем о смерти Пьера Дени, которая наступила после внезапного и тяжелого приступа БАС", – отметили дочери покойного Дени.

К слову, Пьер имел большой творческий багаж. Он сыграл в более чем 100 фильмах и сериалах. Самые известные из них: "Жизнь прекрасна", "Завтра принадлежит нам", а также актер появился в третьем и четвертом сезонах популярного сериала "Эмили в Париже".

