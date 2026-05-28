Война ещё далеко не выиграна: FT назвало главные слабые стороны Украины и козыри РФ

В России по-прежнему имеется значительный человеческий и материальный ресурс, а у Украины с этим проблемы.

Хотя украинские власти и военные эксперты все чаще говорят об изменении динамики войны в пользу Киева, Россия по-прежнему располагает значительными ресурсами и не отказалась от своих максималистских целей. Об этом пишет Financial Times в статье, посвященной новому этапу войны РФ против Украины.

Как отмечает издание, Украина продолжает отказываться от каких-либо уступок в отношении Донбасса. А вот российский диктатор Владимир Путин считает, что его армия способна захватить остальную часть Донецкой области к осени, после чего планирует выдвинуть новые территориальные требования.

Один из собеседников FT, который общается с Кремлем, добавил, что главная надежда России на быстрое завершение войны заключается в том, что США будут оказывать достаточное давление на Украину, чтобы она согласилась на условия Москвы.

Между тем некоторые российские военные блогеры даже начали утверждать, что завершение вторжения на нынешней линии фронта, а это далеко не там, где планировал Путин, могло бы стать приемлемым результатом.

Профессор московской Высшей школы экономики Василий Кашин написал, что "закрепление [ныне оккупированных] территорий за Россией… было бы хорошим результатом и полной военной победой", если это будет сопровождаться ограничениями для украинской армии и запретом для Украины вступать в военные альянсы или размещать иностранные войска.

По его словам, не в интересах страны "бесконечно сжигать ресурсы под Малой Токмачкой" – прифронтовым селом, которое российские войска не могут захватить уже более года

Война еще далеко не выиграна

Эксперты предупреждают, что пока рано говорить об окончательном переходе инициативы на сторону Киева.

"Россияне перегруппировались и недавно увеличили темп своих операций", – говорит военный аналитик Франц-Стефан Гади.

Он указывает на возобновление активности Москвы сразу на трех направлениях наступления, а также на многолетнюю и кровавую битву за украинский "пояс крепостей" – сильно укрепленную линию обороны в Донецкой области.

Издание напомнило, что российские войска давят на Доброполье, Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, уничтожая то, что не могут быстро захватить, с помощью разрушительных управляемых авиабомб, а также охотясь на все, что движется, с помощью FPV-дронов на оптоволокне. Потеря любого из этих городов может существенно усилить давление на украинскую оборону, отмечается в статье.

Нехватка людей в украинской армии – серьезная проблема

Между тем Украине тоже нелегко. В издании отметили, что украинская армия по-прежнему очень нуждается в людях: нехватка личного состава остается серьезной проблемой. Повышение зарплат, возможность перевода между подразделениями и другие стимулы не смогли привлечь большого количества новобранцев.

Россия же, несмотря на потери, обладает большими резервами человеческих ресурсов и материальных возможностей, а также продолжает собственную кампанию глубоких ударов по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь подорвать моральный дух гражданского населения и экономическую устойчивость страны. На этой неделе Москва предупредила, что нанесет новые удары по украинским "центрам принятия решений" в Киеве.

Кроме того, с 18 до 9 сократилось количество стран, участвующих в инициативе по закупке боеприпасов для Украины.

Что нужно для победы Украины

Эксперты считают, что для победы Украина должна одновременно поддерживать мобилизацию, расширять промышленное производство и сохранять финансовую стабильность – несмотря на то, что значительная часть экономики все еще работает в условиях военной нагрузки.

Гади говорит, что "следующие несколько месяцев боевых действий" покажут, окажется ли стратегия Киева успешной. Сейчас же, по его словам, Украина имеет "качественное преимущество в беспилотной войне, но Россия сохраняет количественное преимущество на всех направлениях".

"Если Россия сможет эффективно адаптироваться к последним украинским достижениям в сфере ударов средней дальности и беспилотной войны в целом, ситуация на фронте к лету может измениться", – предупредил он.

Моральный дух вырос

Украинские военные на передовой рассказали Financial Times, что моральный дух сейчас самый высокий за последний год.

В Киеве и других городах, которые постоянно подвергаются российским ударам, украинцы могут быть измотаны, но они остаются решительными в своем стремлении победить Россию, говорит руководитель киевского аналитического центра Frontier Institute, исследующего общественные изменения, Евгений Глебовицкий.

По словам главы миссии Украины при НАТО Гетьманчук, сейчас существует "широкое ощущение того, что самая тяжелая фаза войны уже позади".

"Украинцы все больше верят, что смогут выдержать все, что будет дальше", – добавила она.

Завершение войны в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Офисе президента допустили окончание войны уже осенью, но при одном условии. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, боевые действия могут прекратиться, если российский диктатор увидит неспособность своей армии продвигаться дальше на фронте.

В то же время британский аналитик Джеймс Шерр считает, что путь к окончанию войны – это смена фокуса Украины с простого ожидания "конца войны" на системное лишение врага инструментов влияния и укрепление собственной устойчивости. Он скептически относится к тому, что Путин якобы может остановиться. "Когда Путин остановится? Я не знаю. Давайте предположим, что пока он здесь, война никогда не прекратится, какой бы ущерб она ни нанесла самой России", – сказал Шерр.

