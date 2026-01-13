Стала известна дата парламентских выборов в Венгрии: какие шансы у партии Орбана

Президент Венгрии призвал всех граждан воспользоваться этим правом.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Об этом сообщил президент страны Тамаш Шуйок на своей странице в Facebook.

"В соответствии с положениями Основного закона и Закона о выборах, своим решением я назначил всеобщие выборы в парламент на 2026 год. Одним из фундаментальных принципов демократии является право на свободные выборы. Я призываю всех воспользоваться этим правом", - написал он.

Politico отмечает, что, согласно опросам, двумя ключевыми конкурентами на предстоящих выборах должны стать партия "Фидес", возглавляемая Виктором Орбаном. А также оппозиционная партия "Тиса", во главе с Петером Мадяром. По данным опросов Politico, партия Орбана должна набрать на выборах около 37% голосов. Тогда как оппозиционная партия – 49%.

Напомним, что Виктор Орбан неоднократно делал негативные заявления в адрес Украины. В частности, в декабре 2025 года премьер Венгрии заявил, что не до конца понимает, кто на кого напал, говоря о войне в Украине.

Также он заявлял, что вступление Украины в Евросоюз не добавит силы ЕС, а якобы ослабит его. По его словам, Украина никогда не вступит в Европейский Союз.

