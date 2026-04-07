Венгрия не изменит антиукраинский курс сразу после победы оппозиции, – аналитик

Украинцам стоит набраться терпения, а лучше – и скептицизма.

Даже после победы на парламентских выборах в Венгрии нынешний лидер оппозиции Петер Мадяр будет вынужден некоторое время продолжать жесткую политику в отношении Украины. Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в комментарии "Киев 24".

По его словам, из-за той напряженности, в которой проходит избирательная кампания в Венгрии, а также из-за попыток Мадяра переманить к себе избирателей Орбана в том числе и после выборов, резкая смена курса даже в более отдаленной перспективе невозможна.

"Рисковать резким разрывом с Россией или демонстрацией проукраинских действий он не будет", – подчеркнул эксперт.

Видео дня

По словам Постернака, если Мадяр и начнет отходить от курса, заданного Венгрии Орбаном, то это будет происходить "постепенно, гибко, маневренно, аккуратно". Эксперт убежден, что нынешний лидер оппозиции в первую очередь будет пытаться "сшить" травмированное напряженной избирательной кампанией венгерское общество.

"Поэтому, пожалуйста, не ожидайте от Мадяра мгновенного снятия всех ограничений, введенных Орбаном в отношении нас. Это будет происходить не быстро, возможно, не публично", – отметил эксперт.

Постернак также призвал не забывать ключевой момент: совсем недавно Петер Мадяр был политическим соратником и единомышленником Виктора Орбана.

Выборы в Венгрии: последние новости

Как писал УНИАН, накануне выборов в Венгрии молодежь, выросшая при правлении Виктора Орбана, все больше поддерживает оппозицию и частично рассматривает эмиграцию в случае его переизбрания.

Основными причинами недовольства являются экономические трудности, коррупция, проблемы с образованием и жильем, тогда как попытки власти привлечь молодежь пока не дают ощутимого результата.

