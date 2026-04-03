Орбан расставил 'ловушки', чтобы будущий лидер не смог свободно управлять, – Politico

Преемник может оказаться в юридической изоляции и без денег уже в первые дни своего правления.

Даже в случае победы на выборах в этом месяце лидеру оппозиционной партии "Тиса" Петеру Мадьяру придется управлять страной, преодолевая сложное юридическое и политическое минное поле, пишет Politico.

Отмечается, что за 16 лет у власти премьер-министр Виктор Орбан создал систему "основных законов", регулирующих судебную власть, СМИ, избирательную систему и даже семейную политику. Изменить эти нормы лидер оппозиции Петер Мадьяр сможет только в случае получения маловероятного двухтрехпроцентного "супербольшинства" в парламенте.

Первым ударом для нового правительства станет отсутствие финансов. По имеющимся данным, партия Орбана "Фидес" исчерпала бюджет, использовав 50% от лимита дефицита на 2026 год уже к февралю. Деньги пошли на масштабные предвыборные субсидии.

Кроме того, на пути любых реформ стоит Бюджетный совет. В его состав входят трое представителей "Фидес", назначенных на сроки от 6 до 12 лет. Этот орган имеет право налагать вето на бюджет, что дает лоялистам Орбана контроль над финансами страны, пишут СМИ.

Также под угрозой оказались 18 миллиардов евро от ЕС. Поэтому Венгрии нужно провести антикоррупционные реформы до августа, но, как отмечается в материале, лояльные Орбану суды могут их заблокировать.

"Этого может быть достаточно, а может и нет, чтобы фактически отстранить нас от власти, но точно недостаточно для управления страной", – заявил министр по делам ЕС Янош Бока.

Институциональная блокада: суды и СМИ

Известно, что Орбан расставил своих людей на все ключевые посты – от прокуратуры до Конституционного суда. Верховный суд (Курию) возглавляет ставленник "Фидес", а 15 судей Конституционного суда готовы отменить любое новое законодательство. Более того, медиа-холдинг KESMA, объединяющий сотни изданий, продолжит транслировать провластные нарративы, поскольку изменить его структуру без 2/3 голосов невозможно.

Риск роспуска парламента

По данным источника, если Мадьяр не сможет принять бюджет из-за сопротивления Рады, президент страны Тамаш Сульок имеет право распустить парламент. Новые поправки к конституции сделали импичмент президента практически невозможным. Таким образом, страну могут намеренно втянуть в бесконечный круг перевыборов.

"Это точно будет тяжелая борьба, и я уверена, что Орбан не облегчит жизнь своему преемнику, если проиграет", – отметила Каталин Чех, нынешняя депутат от оппозиции.

Она добавила:

"Знаете, уничтожить демократию и институты гораздо легче, чем восстановить".

Как отмечает источник, в случае поражения "Фидес" может вывести людей на улицы и использовать тактику жесткой обструкции в парламенте, как это уже было в 2006 году.

Выборы в Венгрии

Напомним, стремительный рост частной компании 4iG во многом связывали с политической поддержкой властей Виктора Орбана.

Впрочем, у этого "успеха на государственных ресурсах" есть обратная сторона: инвесторы фактически закладывают в цену акций политический фактор. И как только появляется риск потери власти Орбаном, бумаги компании начинают стремительно дешеветь – только с пика 2025 года они уже просели примерно на 50%.

Аналитики прямо называют 4iG классическим примером системы, где бизнес растет не столько за счет конкуренции, сколько благодаря доступу к государственным деньгам и решениям.

Вас также могут заинтересовать новости: