Венгры не любят украинцев: Politico раскрыло, чего ждать от выборов в Венгрии

Антиукраинские настроения глубоко укоренились в Венгрии. Согласно недавнему опросу, половина венгров вообще считают Украину опасной. И все это благодаря 4-летним стараниям Орбана.

Проблема Евросоюза с Венгрией глубже, чем только Виктор Орбан, чей соперник на выборах также должен соответствовать сильно укоренившимся антиукраинским настроениям простых венгров.

Как пишет Politico, Петер Мадьяр является фаворитом на выборах и он мало чем похож на проукраинскую фигуру, на которую многие в Евросоюзе так надеются.

Что думают в ЕС

Лидеры ЕС, которые сильно разочаровались действиями Орбана в поддержке Киева, тихо делают ставку на победу Мадьяра 12 апреля, которая могла бы перезагрузить отношения или, хотя бы, ослабить напряженность в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Будет ли Мадьяр лучше Орбана

"Но по существу Мадьяр часто поразительно похож на человека, которого пытается заменить. Он выступал против ускоренного вступления Украины в ЕС, отвергал поставки оружия Киеву и дал понять, что вынесет вопрос о вступлении в ЕС на референдум, что может полностью сорвать этот процесс", - написало издание.

К тому же его партия в Европейском парламенте проголосовала против предоставления Украине кредита ЕС на сумму 90 млрд евро, хотя Венгрия не была обязана вносить деньги.

Националист, подчеркивающий приоритет интересов Венгрии, Мадьяр также раскритиковал то, что он называет ущемлением прав венгерского меньшинства в Украине. "Никто не хочет проукраинского правительства", - заявил он пару дней назад.

Что говорит Орбан

Орбан же пытался представить Мадьяра как предателя, связанного с Брюсселем и Киевом, но это ему не удалось.

"Это ставит Брюссель в неловкое положение: он надеется на перемены, но готовится к преемственности", - подчеркнуло издание.

Как оценивают ситуацию

"Это превращает его в черный ящик. Что он будет ставить в приоритет, если выиграет выборы? Для ЕС это тоже своего рода загадка", - заявила депутат Европарламента Тинеке Стрик.

Некоторые дипломаты и украинские чиновники считают, что Мадьяр будет вынужден смягчиться в случае победы, поскольку его приоритетом является разблокировка миллиардов замороженных средств ЕС.

"Судя по его публичным выступлениям, да, он более гибок и мы этого ожидаем", - сказал советник украинского правительства.

Но гарантий мало, отметило издание. На вопрос о том, откажется ли Венгрия Мадьяра от вето на кредит Евросоюза Украине на сумму 90 млрд евро, человек, знакомый с ситуацией, ответил, что это будет зависеть от общественного мнения.

"Это историческая проблема. Венгры не любят украинцев. Они не любят и россиян", - заявил министр по делам Евросоюза Венгрии Янош Бока изданию.

"У нас есть исторический опыт взаимодействия с украинцами в плане организованной преступности, коррупции и насилия. И у нас есть неприятный опыт, связанный с конфликтом между этническими венграми и украинцами на Закарпатье".

Мадьяр, Украина и Росси

Мадьяр балансирует на грани. Что касается России, он определил ее как слабое место для Орбана.

Что касается Украины, он не представлял Киев врагом, но старательно избегал любых позитивных оценок, зная, что они плохо сыграют для него на выборах.

Что думают венгры

Издание отметило, что это потому, что антиукраинские настроения глубоко укоренились в Венгрии. Согласно недавнему опросу Policy Solutions, половина венгров считают Украину опасной для Венгрии, 64% выступают против вступления Украины в ЕС, а 74% считают, что венгерское правительство не должно оказывать финансовую помощь Киеву.

Примечательно, что Зеленский – один из самых ненавидимых политиков в стране, наравне с российским диктатором Владимиром Путиным.

"У Мадьяра действительно нет большого пространства для маневра в отношении Украины", констатировал директор Policy Solutions Андраш Биро-Надь.

По его словам, антиукраинская кампания Орбана, которую он вел 4 года, резко подорвала поддержку Киева.

"В отношении Украины не было альтернативной точки зрения… Мадьяр пытается избегать этого вопроса, потому что считает его безнадежным делом; он не может изменить ситуацию".

Чем провоцирует Орбан

Издание отметило, что улицы в Венгрии заполнены рекламными щитами с изображением улыбающегося президента Украины и надписью: "Не дайте Зеленскому посмеяться последним". На новом предвыборном плакате изображены черно-белые фотографии Зеленского и Мадьяра под лозунгом: "Они опасны".

"Я не могу представить ничего страшнее, чем объявить жертву агрессором… именно это делает Орбан, это действительно вызывает отвращение и тошноту", - прокомментировала депутат Тимеа Сабо.

Мадьяр: загадка для Брюсселя

Издание отметило, что по поводу сотрудничества с Евросоюзом программа Мадьяра довольно скудна на дальнейшие обязательства перед Брюсселем, предлагая лишь расплывчатые обещания улучшения сотрудничества между венгерским правительством и институтами ЕС.

Между тем, Украина стала для Мадьяра темой, которую лучше избегать. И он продолжает держать Брюссель на расстоянии, чтобы избежать обвинений Орбана в том, что он является марионеткой президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Венгрия и Укриана

Как писал УНИАН, ранее Орбан сравнил "давление" на Венгрию со стороны Зеленского и ЕС со временами коммунизма. По его словам, ранее Венгрия свергла коммунизм и боролась за свою свободу.

В феврале венгерские власти заявили, что Украина "в сговоре с Брюсселем и венгерской оппозицией" якобы шантажирует Венгрию, блокируя нефтепровод "Дружба". Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, не сможет получить доступ к кредиту ЕС на сумму 90 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: