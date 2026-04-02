Инвесторы готовы к переменам: 'любимая' компания Орбана дешевеет перед выборами, – Bloomberg

Падение стоимости компании ускорилось на фоне возможного поражения Орбана на выборах.

Акции ведущей венгерской компании 4iG Nyrt обвалились почти вдвое по сравнению с пиком 2025 года. Инвесторы, вероятно, готовятся к возможному завершению многолетнего правления Виктора Орбана, пишет Bloomberg.

Отмечается, что цена акций венгерского гиганта в сфере телекоммуникаций и обороны, который долгое время считался ключевым активом экономической модели Орбана, резко падает. С максимума 2025 года стоимость акций снизилась примерно на 50%. Это уничтожило предыдущий рост, который в определенный момент достигал 500%. Падение ускорилось на фоне социологических опросов, указывающих на поражение Орбана на выборах в этом месяце.

Компания долгое время ассоциировалась с государственными экономическими амбициями Венгрии. Ее стремительный взлет основывался преимущественно на государственных контрактах и сделках, заключенных при посредничестве правительства. Теперь местные трейдеры предполагают, что в случае смены власти 4iG может столкнуться с более жестким контролем.

"4iG – это классический пример венгерской экономической модели, связанной с государством. Компании достигают успеха не столько благодаря конкуренции, сколько благодаря доступу к государственному финансированию, контрактам и регуляторной поддержке", – отметил директор антикоррупционного аналитического центра Transparency International в Венгрии Йожеф Петер Мартин.

Поэтому, по его словам, внезапная потеря этой поддержки станет большим ударом для 4iG.

Компания также связана с международными контактами Орбана, в частности с окружением президента США Дональда Трампа. Среди них есть миллиардер Илон Маск и спецпредставитель США на Балканах Ричард Гренелл, который в прошлом году стал советником 4iG.

В самой компании объясняют падение акций "краткосрочной реакцией рынка" на политическую неопределенность во внутренней и мировой политике.

Еще восемь лет назад, когда компанию возглавил союзник нынешнего премьера Геллерт Язаи, ее стоимость составляла около 20 млн долл. Сегодня 4iG оценивается в 2,3 млрд долл., а ее деятельность охватывает телекоммуникации, оборонную и космическую отрасли, сотрудничая с такими гигантами, как Lockheed Martin, Axiom Space Inc. и Rheinmetall AG. В то же время у компании есть значительный долг в размере примерно 3,9 млрд долл.

Выборы в Венгрии – последні новини

2 апреля издание Politico писало, что лидеры ЕС, сильно разочарованные действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении поддержки Украины, делают ставку на победу лидера оппозиции Петера Мадьяра 12 апреля. Это могло бы перезагрузить или ослабить напряженность в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что политический путь Орбана в Европе часто приводят в качестве примера резкой трансформации. В начале своей карьеры он воспринимался как проевропейский политик и сторонник либеральных реформ, но со временем его риторика и политический курс существенно изменились.

Вас также могут заинтересовать новости: